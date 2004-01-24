سه داور ترك بازي استقلال و پرسپوليس را قضاوت مي كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" در حالي كه طي روزهاي گذشته اسامي داوران ديداردوتيم استقلال و پرسپوليس ازطريق محافل ورزشي معرفي شده بود فدراسيون فوتبال عصر امروز نام داوران اين ديدار را بر روي سايت اختصاصي خود فرستاد.

براساس گزارش روابط عمومي فدراسيون فوتبال، اسامي داوران مسابقه استقلال – پرسپوليس ازسري مسابقات هفته بيستم دور برگشت ليگ برتر كشور كه در ساعت 00/15 روز 13/11/82 در استاديوم يكصدهزارنفري آزادي برگزارخواهد شد به شرح ذيل اعلام شد. يادآوري مي نمايد داوران اين مسابقه از كشور تركيه و از داوران با سابقه و مشهور FIFA مي باشند. داوروسط: مصطفي چولجو كمك داوراول : عادل سينيم كمك داور دوم: ارهان سونمز