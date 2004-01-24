استقلال ايران با سه گل مغلوب اشتوتگارت آلمان شد

به گزارش خبرنگار " مهر " استقلال و اشتوتگارت در حالي نيمه دوم بازي خود را آغاز كردند كه نيمه نخست با تك گل الكساندر گلپ به سود حريف آلماني خاتمه يافته بود.

در نيمه دوم و بويژه از دقيقه 60 بازي به بعد بازيكنان استقلال ازنظر قواي جسماني دچار مشكل شدند و اين مساله فرصت را براي حريف بوجود آورد تا توپ و ميدان را در اختياربگيرد و تعدا گلهاي خود را به عدد سه برساند. بوردن در دقيقه 80 از روي يك ضربه ايستگاهي و به زيبايي دومين گل اشتوتگارت را به ثمر رساند. در حالي كه استقلال تلاش مي كرد يكي از گلهاي خورده را جبران كند در دقيقه 90 كوين كوراني كه دراين مسابقه چندين موقعيت گلزني را از دست داده بود با به ثمر رساندن سومين گل بازي نتيجه را به سود اشتوتگارت خاتمه داد. در نيمه اين مسابقه سعيد لطفي به جاي اميرحسين صادقي ، اميراميني فر به جاي علي سامره وكيوان ساجدي به جاي سعيد لطفي براي استقلال به ميدان آمدند. لازم به ذكر است كه تمام عوايد حاصل از بليط فروشي اين ديدار به هموطنان زلزله زده شهر بم اختصاص خواهد يافت.

بازيكنان استقلال پس از اين ديدار بايد روز 13 بهمن ماه در چارچوب رقاتبهاي ليگ برتر به مصاف پرسپوليس بروند.