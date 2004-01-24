مشرف فروش اسرار هسته اي توسط دانشمندان اين كشور را تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي ، مشرف در گفتگويي با سي ان ان در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در داوس سوئيس با اشاره به اين مطلب كه دولت پاكستان در اين كار هيچ دخالتي نداشته است گفت : روشن است كه برخي افراد به خاطرنفع مالي مبادرت به اين كار كرده اند .

وي افزود : چيزي وجود ندارد كه بخواهيم آن را مخفي كنيم ما خواهان روشن شدن اين موضوع هستيم و با هركسي كه بخواهد براي گسترش تسليحات هسته اي اقدام كند مبارزه خواهيم كرد .

بنابراين گزارش پاكستان اطلاعاتي را دراين زمينه در اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي گذاشته است . تاكنون بيش از ده تن از جمله عبدالقادر خان پدربمب اتم اين كشور مورد بازجويي قرار گرفتند .هنوز نه تن از مقامات و دانشمندان پاكستاني براي پاسخگويي به برخي سوالات در بازداشت بسر مي برند .

مشرف دررابطه با مدت بازجويي اين افراد گفت كه اين بازجوييها تا چند هفته آينده پايان خواهد گرفت .

وي در اين گفتگو با تاكيد بر اين مطلب كه هركس كه از قانون تخطي كرده بايد شاهد عواقب سخت آن باشد خاطر نشان كرد هيچ مدركي دال بر دخالت مقامات دولتي و نظامي پاكستان دراين مسئله وجود ندارد .

گفتني است پاكستان از يك ماه پيش تاكنون باز جوييهاي وسيعي را پيرامون احتمال انتقال غير قانوني فناوري هسته اي به كشور هاي ديگر را آغاز كرده است .

