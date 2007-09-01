جهاد کشاورزی کرج 1465 طرح زودبازده اقتصادی را تصویب کرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته هزار و 465 طرح کشاورزی و دامداری در خصوص بنگاه های زودبازده به بانک های عامل معرفی شد که هزار و 81 طرح آن با 383 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید.

غلامرضا ترکاشوند افزود: همچنین در این سال 69 پرونده تخلف به مراجع قضایی، رسیدگی به 85 مورد پرونده تغییرکاربری، پیگیری 310 پرونده مرتبط با تخلف های ساخت و ساز غیرمجاز، شناسایی 300 هکتار اراضی اموات و تنظیم 105 مورد لایحه دفاعیه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: 17 هزار هکتار اراضی زراعی در شهرستان کرج به زیر کشت محصولاتی از قبیل گندم آبی، جو آبی، ذرت علوفه ای، یونجه، پنبه، کلزا، صیفی جات، سبزیجات و حبوبات رفته است و در زمینه باغبانی نیز با سطح زیر کشت شش هزار و 36 هکتار، 104 هزار تن میوه دانه دار، هسته دار و دانه ریز تولید شده است.

این مسئول ادامه داد: پروژه ارتقا کیفیت محصولات باغی، پروژه گل و گیاهان زینتی، جوان سازی و تربیت درخت، تغذیه گیاهی، تامین نهال، آزمایش آب و خاک و احداث باغ الگویی با اعتباری بالغ بر 330 میلیون ریال از جمله طرح های باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان کرج بوده است.

ترکاشوند یادآور شد: طرح آموزش زنان روستایی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش کشاورزی، همایش و جلسات مشاوره ای، بسیج سازندگی، تجهز و نوسازی دو مرکز ترویج، احداث 20 هکتار مزرعه آموزش ترویجی و تهیه 9 هزار نسخه اطلاعیه ترویجی با اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال از دیگر اقدامات بخش ترویجی و مشارکت مردمی بوده است.

وی با اشاره به حضور 400 خانوار عشایر در شهرستان کرج عنوان کرد: این خانواده ها بیش از 120 هزار راس دام دارند که جهاد کشاورزی به منظور حمایت از آنان به رفع نیازهای مختلف این خانواده ها، تهیه و توزیع نهاده های دامی، بیمه دام عشایر، بیمه خدمات درمانی، تعیین خدمات درمانی، تامین آب، نصب آبشخور، نصب سرویس بهداشتی، نهگداری راه عشایر و تعیین بیمه دام آنها پرداخته است.