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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۱۴

جهاد کشاورزی کرج 1465 طرح زودبازده اقتصادی را تصویب کرد

کرج - خبرگزاری مهر: جهاد کشاورزی کرج در سال گذشته هزار و 465 طرح زودبازده را پس از بررسی های کارشناسی به منظور اختصاص بودجه به بانک های عامل معرفی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته هزار و 465 طرح کشاورزی و دامداری در خصوص بنگاه های زودبازده به بانک های عامل معرفی شد که هزار و 81 طرح آن با 383 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید.

غلامرضا ترکاشوند افزود: همچنین در این سال 69 پرونده تخلف به مراجع قضایی، رسیدگی به 85 مورد پرونده تغییرکاربری، پیگیری 310 پرونده مرتبط با تخلف های ساخت و ساز غیرمجاز، شناسایی 300 هکتار اراضی اموات و تنظیم 105 مورد لایحه دفاعیه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: 17 هزار هکتار اراضی زراعی در شهرستان کرج به زیر کشت محصولاتی از قبیل گندم آبی، جو آبی، ذرت علوفه ای، یونجه، پنبه، کلزا، صیفی جات، سبزیجات و حبوبات رفته است و در زمینه باغبانی نیز با سطح زیر کشت شش هزار و 36 هکتار، 104 هزار تن میوه دانه دار، هسته دار و دانه ریز تولید شده است.

این مسئول ادامه داد: پروژه ارتقا کیفیت محصولات باغی، پروژه گل و گیاهان زینتی، جوان سازی و تربیت درخت، تغذیه گیاهی، تامین نهال، آزمایش آب و خاک و احداث باغ الگویی با اعتباری بالغ بر 330 میلیون ریال از جمله طرح های باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان کرج بوده است.

ترکاشوند یادآور شد: طرح آموزش زنان روستایی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش کشاورزی، همایش و جلسات مشاوره ای، بسیج سازندگی، تجهز و نوسازی دو مرکز ترویج، احداث 20 هکتار مزرعه آموزش ترویجی و تهیه 9 هزار نسخه اطلاعیه ترویجی با اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال از دیگر اقدامات بخش ترویجی و مشارکت مردمی بوده است.

وی با اشاره به حضور 400 خانوار عشایر در شهرستان کرج عنوان کرد: این خانواده ها بیش از 120 هزار راس دام دارند که جهاد کشاورزی به منظور حمایت از آنان به رفع نیازهای مختلف این خانواده ها، تهیه و توزیع نهاده های دامی، بیمه دام عشایر، بیمه خدمات درمانی، تعیین خدمات درمانی، تامین آب، نصب آبشخور، نصب سرویس بهداشتی، نهگداری راه عشایر و تعیین بیمه دام آنها پرداخته است.

کد مطلب 544315

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