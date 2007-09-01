کشف دهها هزار فیلم غیرمجاز در لرستان و مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری اعلام کرد تیم بازرسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در سه ماه اول امسال بیش از 21 هزار و 700 فیلم کپی غیرمجاز و 4300 فیلم غیراخلاقی کشف و ضبط کرده است.

در این اقدام که با همکاری اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی و شهرداری انجام گرفته، 23 واحد صنفی متخلف پلمپ و به 69 واحد صنفی عرضه کننده محصولات غیرمجاز سمعی و بصری و سینمایی اخطاریه داده شده است. در استان لرستان 253 واحد صنفی عرضه‌کننده محصولات سینمایی با مجوز وزارت ارشاد و 112 واحد بدون مجوز فعالیت دارند.

در استان مازندران بیش از 39700 فیلم کپی غیرمجاز و 6300 فیلم غیراخلاقی توسط تیم بازرسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی در سه ماه اول سال جاری کشف و ضبط شده است. پلمپ 52 واحد صنفی متخلف و دادن اخطاریه به 154 واحد صنفی از دیگر اقدامات انجام شده این تیم به شمار می‌رود.

هم اکنون 318 فروشگاه عرضه کننده محصولات سینمایی و سمعی و بصری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 27 واحد صنفی بدون مجوز در استان مازندران فعالیت می‌کنند.