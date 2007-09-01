به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه سینما اعلام کرد در نمایشگاه پوستر فیلمهای سینمایی که در فضای باز موزه تشکیل خواهد شد، تعدادی از پوسترهای سینمایی قبل و بعد از انقلاب به نمایش گذاشته میشود. این پوسترها کار هنرمندانی چون مرحوم مرتضی ممیز، ابراهیم حقیقی، فرشید مثقالی، حسین خسروجردی، پرویز محلاتی، محمدعلی باطنی و محمدعلی حدت است.
در نمایشگاه کتابهای سینمایی نیز بیش از 700 عنوان کتاب سینمایی از دهها ناشر برتر ایران به نمایش و فروش گذاشته میشود. مجموعهای از آثار نویسندگان و کارگردانان مطرح ایران چون مرحوم علی حاتمی، بهرام بیضایی و همچنین فیلمنامهها و نمایشنامههای مدرن و کلاسیک در این نمایشگاه عرضه میشود.
موضوع کتابها را فیلمنامهنویسی، بازیگری، کارگردانی و تئوریهای سینما، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی و ... تشکیل میدهد. نمایشگاه کتابهای سینمایی 12 شهریورماه آغاز میشود و تاریخ برگزاری نمایشگاه پوسترهای سینمایی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
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