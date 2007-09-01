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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۲۳

برپایی نمایشگاه پوستر و کتاب‌های سینمایی در موزه سینما

موزه به منظور بزرگداشت طراحان و گرافیست‌ها و همچنین نویسندگان و ناشران سینمایی نمایشگاه‌های پوستر و کتاب سینمایی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه سینما اعلام کرد در نمایشگاه‌ پوستر فیلم‌های سینمایی که در فضای باز موزه تشکیل خواهد شد، تعدادی از پوسترهای سینمایی قبل و بعد از انقلاب به نمایش گذاشته می‌شود. این پوسترها کار هنرمندانی چون مرحوم مرتضی ممیز، ابراهیم حقیقی، فرشید مثقالی، حسین خسروجردی، پرویز محلاتی، محمد‌علی باطنی و محمد‌علی حدت است.

در نمایشگاه کتابهای سینمایی نیز بیش از 700 عنوان کتاب سینمایی از دهها ناشر برتر ایران به نمایش و فروش گذاشته می‌شود. مجموعه‌ای از آثار نویسندگان و کارگردانان مطرح ایران چون مرحوم علی حاتمی، بهرام بیضایی و همچنین فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌های مدرن و کلاسیک در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

موضوع کتابها را فیلمنامه‌‌نویسی، بازیگری، کارگردانی و تئوری‌های سینما، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی و ... تشکیل می‌دهد. نمایشگاه‌ کتاب‌های سینمایی 12 شهریورماه آغاز می‌شود و تاریخ برگزاری نمایشگاه پوستر‌های سینمایی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

کد مطلب 544323

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