اندیشه امام (ره) در جوامع اسلامی منشا پویایی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید پورعلی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: امام به عنوان یک رهبر تاثیر گذار و تحول آفرین توانست اندیشه سیاسی خود را در قالب یک نظام سیاسی حیات ببخشد.

وی اظهار داشت: وظیفه ما در مرحله اول مطالعه اندیشه های امام و در مرحله بعدی معرفی، بررسی و تحلیل آنها به منظور پویایی اندیشه های ناب آن حضرت است.

پور علی خاطرنشان کرد: امروز حیات امام زنده تر از هر زمان دیگر در کشورمان و دیگر کشورهای همسایه وجود دارد و بیداری اسلامی را به وجود آورده است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با اشاره به این که امام جهت گیری حکومت اسلامی را خدمت به طبقات مستضف معرفی کردند، بیان داشت: امام جامعه را به طبقات محروم و مستضف و طبقات مرفه و برخوردار تقسیم بندی می کرد و خودشان را خادم طبقات محروم می دانست.

وی با اشاره به این که متاسفانه در جامعه ایرانی پرداختن به تاریخ و آگاهی های تاریخی یک خلا و نقصان جدی است، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم در طریق جاوید سایر راه های امام را بشناسیم و آن را به تک تک افراد جامعه القا کنیم.

پورعلی با بیان این که امام به لحاظ فزیکی در نزد ما نیست اما اندیشه و راه و طریق آن برای جامعه اسلامی بنیان گذاری شده است، افزود: نظامی که امام از نجف آغاز کرد و در ایران بنیان نهادند یک اندیشه مستحکم برای پویایی و حرکت جوامع اسلامی است.

وی در خصوص برگزاری این اردو عنوان کرد: این شیوه چهره به چهره دانشجو و اساتید درقالب اردو تاثیر زیادی در شناخت اندیشه های امام خواهد گذاشت و خوشبختانه در این اردو بیش از 10 سخنرانی با کیفیت مطلوب برگزار شد.

این مسئول افزود: فضای گفتگوهای صمیمی، مشارکت دانشجویان در جلسات، طرح سوالات به صورت مکتوب و شفاهی بر تعمیق شناخت دانشجویان درباره اندیشه های امام موثر خواهد بود.