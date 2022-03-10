صنعت داروسازی کشور با قیمت گذاری دستوری نابود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قابل دسترس کردن داروها با قیمت قابل قبول و کاهش هزینه دارو در سبد خانوار، مطالبه و دغدغه تمام مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه از جمله تولیدکنندگان است. نگاهی به سیاست‌های کشورهای موفق در این امر، نشان می‌دهد که روش صحیح و بلندمدت برای دستیابی به این هدف، قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر صنعت برای تولید داروی ارزان به هر قیمتی نیست.

در نامه سندیکای صاحبان صنایع داورهای انسانی ایران، آمده است: تمامی دولت‌ها برای کاهش هزینه دارو و کاهش پرداخت از جیب بیمار، بودجه‌های حمایتی در نظر گرفته و آن را از روش‌های صحیح و کنترل‌شده، به سمت دهک‌های محتاج و داروهای گران‌قیمت به خصوص بیماری‌های مزمن و سخت هدایت می‌کنند.

سیاست غیرمنطقی و دستوری عدم افزایش قیمت دارو در صنعت دارویی کشور به رغم افزایش لجام گسیخته قیمت نزدیک به ۷۰ درصد نهاده‌های دارو ناشی از تحمیل ارز نیمایی و تورم داخلی طی سه سال گذشته (که طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران حدود ۶۱ درصد فقط در یک سال گذشته بوده) است.

در این نامه، به ۵ فاکتور اصلی که مشکلات و چالش‌هایی در مسیر صنعت داروسازی کشور ایجاد کرده، مورد توجه قرار گرفته است.

۱. ناتوان شدن صنعت دارو از تضمین تأمین مستمر داروهای تولیدی و در نتیجه کمبود دارویی کشور به دلایل ناتوانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز، زیان ده بودن بسیاری از داروهای تولیدی، ناتوانی در بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات تولیدی و کنترل کیفیت داروها و...

۲. کاهش کیفیت دارو به دلیل سوق یافتن شرکت‌ها به خرید مواد اولیه ارزان‌تر به منظور کاهش هزینه‌ها و ناتوانی سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه

۳. نابودی صادرات دارویی کشور به دلیل قاچاق معکوس و منتفع شدن همسایگان ایران از داروی ارزان‌قیمت ایرانی و عدم توانایی شرکت‌ها در بازاریابی خارجی

۴. افزایش نیاز به واردات دارو و به تبع آن نیاز به مقادیر سنگین ارز برای تأمین داروهای که تولید آنها در داخل مختل شده است، همراه با افزایش چند برابر قیمت‌ها، پر واضح است نتیجه این امر رو به نابودی رفتن صنعت ملی و آسیب‌پذیری کشور در این بخش حیاتی است.

۵. تعطیلی بسیاری از خطوط تولید و به تبع آن تعدیل نیرو و افزایش بیکاری نیروهای متخصص و مستعد، و ایجاد زمینه جذب برای شرکت‌های خارجی در منطقه و فرامنطقه

امضا کنندگان در پایان از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند دستور دهد مطالبه به حق مردم در کاهش هزینه‌های دارویی، با روش‌های صحیح دیگری مدیریت شود و افزایش قیمت دارو مطابق با افزایش هزینه نهاده‌های تولید این صنعت در اسرع وقت و به فوریت به انجام برسد.