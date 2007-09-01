دولت نهم باعث شناسایی ظرفیت های ناشناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین صفار هرندی عصر امروز در حاشیه افتتاح مجتمع فرهنگی هنری شهید مدرس خواف در جمع خبرنگاران افزود: دولت نهم با بکارگیری تمام ظرفیت های کشور علاوه بر شکوفایی استعدادها باعث شناسایی ظرفیت های ناشناخته شده و به بروز و ظهور آنها کمک کرده است.

وی خاطرنشان کرد: آهنگ کشور، آهنگ شتابنده ای است که باعث تزریق روحیه به ملت ایران شده است.

صفار هرندی اظهار داشت: دولت نهم توانسته است اعتبار کشور ایران را در جهان افزایش دهد به گونه ای که دنیا نمی تواند کینه های خود را علیه ملت ایران ابراز کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: جامعه ما برای دفاع از مواضع خود مهیا شده و برای دفاع از حقوق خود پافشاری می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص افتتاح پروژه های عمرانی بیان داشت: پروژه هایی که 15 تا 20 سال رها مانده بود به همت دولت نهم ظرف مدت یک سال مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا 11 هزار متر مربع فضای فرهنگی و هنری در سال 85 در خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است.

صفار هرندی یادآور شد: کارنامه خراسان رضوی در حوزه فرهنگ هنری کارنامه درخشانی بوده و در نقطه مطلوبی قرار گرفته است.