325 میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی به طرح های آبیاری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه که در جلسه عصر امروز شورای اقتصاد به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور تصویب شد 21 طرح شبکه آبیاری و ذهکشی با رعایت قانون استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی داخل کشور در استانهای لرستان، کرمانشاه ، کرمان، بوشهر ، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل ، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی ، زنجان، خراسان شمالی ، گیلان، گلستان، کردستان و اصفهان اجرا می شود .



موافقت با استفاده از 351 میلیون یورو تسهیلات مالی خارجی به صورت فاینانس برای احداث سد و نیروگاه آبی 460 مگاواتی رودبار لرستان از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای اقتصاد بود.



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