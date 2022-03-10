علی پیرجاهد در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی در قالب قرارگاه عهد خدمت به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی سعی می‌کند تا خدمات ماندگاری را در مناطق محروم و روستایی انجام دهد.

وی تصریح کرد: این دانشجویان در رشته‌های مختلف در ایام تعطیلات نوروزی در مناطق مرزی و محروم استان حاضر می‌شوند تا در بخش‌های متنوع عمرانی، بهداشت و درمان و همچنین آموزش و کارهای فرهنگی مشارکت داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: در گام اول این دانشجویان در منطقه محروم موران حاضر شده و نسبت به ساخت خانه محروم و عمران روستایی کمر همت بستند تا به عنوان سفیران کار و تلاش بتوانند در مناطق محروم کار ماندگاری انجام دهند.

پیرجاهد افزود: قرارگاه عهد خدمت در تلاش است تا زمینه مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های استان را در ابعاد مختلف فراهم کند که یکی از این فعالیت‌ها در بخش بهداشتی، درمانی و پزشکی است که ویزیت رایگان و توزیع دارو برای نیازمندان به انجام می‌رسد.

وی همراهی روستاییان را در اجرای این طرح‌های ارزشمند یادآور شد و خاطر نشان کرد: ساخت مدرسه و تعمیرات در این زمینه در ایام تعطیلات نوروزی انجام می‌شود تا دانش‌آموزان با خیال راحت در واحدهای آموزشی حاضر شده و در جهاد عمل و دانش حضور پیدا کنند.

پیرجاهد در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: نسل جوان و نوجوان با تأسی به شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی در مناطق محروم استان در این ایام حاضر می‌شوند تا نویدبخش عمران و آبادانی بوده و وظیفه خطیر خود را نیز به انجام برسانند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: سازمان بسیج سازندگی با انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه‌های استان و سایر مجموعه‌ها سعی دارد تا اقدامات مؤثری را در حوزه‌های متعدد انجام داده و به نوعی زمینه جلب رضایت و همراهی مردم را نیز فراهم آورد.