گسترش صلح و توسعه اقتصادی از محورهای اجلاس جنبش عدم تعهد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کواسی اوسی آجی" وزیر امور خارجه غنا بعد از ظهر امروز در دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان، راه های گسترش مناسبات سیاسی و تقویت همکاری های صنعتی و تجاری را مورد بررسی قرار داد.



متکی در این دیدار ، از غنا به عنوان یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد یاد کرد .



وی در ادامه با اشاره به یکصد میلیارد دلار حجم مبادلات کشورمان با جهان خارج و ظرفیت های صنعتی ایران اظهار داشت: با برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک می توان زمینه های بیشتر همکاری میان دو کشور را کشف و بخش های خصوصی را برای کار دو جانبه و چند جانبه فعال نمود.

متکی اشتراک مواضع ایران و غنا در بسیاری از امور بین المللی را فرصت خوبی برای رشد روابط در ابعاد مختلف دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان حل و فصل یکی از موارد موجود میان ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای از طریق مذاکره را نمونه ای برای پایان دادن به سوء تفاهمات معرفی و افزود: ایران روش حل معدود سئوالات باقی مانده را نیز ارائه کرده است.

کواسی اوسی آجی نیز در این دیدار گفت: آفریقا تامین کننده بخش بزرگی از مواد اولیه جهان است اما متاسفانه به دلیل نداشتن فن آوری، ارزش افزوده مواد اولیه نصیب کشورهای صنعتی می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: همکاری بخش های صنعتی ایران و غنا امکان فرآوری مواد اولیه در غنا را فراهم آورد.

اوسی آجی همچنین استفاده صلح آمیز از صنایع هسته ای را حق همه کشورها از جمله ایران دانست.