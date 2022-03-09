به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند شامگاه چهارشنبه در جلسه با شهرداری خرم آباد اظهار کرد: شهرداران مناطق سه‌گانه خرم‌آباد نسبت به ساماندهی و مبلمان شهر به ویژه در ایام نوروز توجه بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه از اهداف و برنامه‌های مهم شهرداری‌ها مدیریت بهتر در راستای زیباسازی عنوان کرد و افزود: در صورتی که عملکرد شهرداران در راستای ارتقا کیفیت سطح زندگی شهروندان باشد آمادگی لازم را در حمایت از آنها داریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: خرم‌آباد با توجه به اینکه توپوگرافی خاصی دارد، شهر زیبایی است اما باید نسبت به مبلمان و زیباسازی آن توجه بیشتری شود.

دالوند در ادامه بر لزوم انسجام بیشتر دستگاه‌های خدماتی در ایام نوروز تاکید کرد و افزود: شهرداری با کمک راهداری استان ورودی‌های شهر خرم آباد را ساماندهی و پاکسازی کنند، همچنین خط کشی معابر، اصلاح روشنایی‌های فضای سبز، ساماندهی زباله‌ها، شستشو و تنظیف و سرویس‌های بهداشتی و… از دیگر اقدامات شهرداری در ایام نوروز است.

وی با بیان این که بساط میوه فروشان سیار در خیابان‌های شهر باعث بی‌نظمی شده‌اند، گفت: این قشر که با ماشین‌های باری در کنار خیابان‌ها مبادرت به فروش میوه می‌کنند باید ساماندهی شوند و شهرداری نقاط خاص تحت عنوان بازارچه میوه و تره‌بار در سطح شهر را مشخص کند تا شاهد بی‌نظمی و رها کردن زباله‌ها در برخی از مناطق شهر نباشیم.