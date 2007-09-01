تهران قهرمان والیبال مردان المپیاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال که عصر امروز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد، تیم تهران موفق شد با حساب 3 بر یک گیلان را شکست دهد. در این بازی تیم تهران در گیم های اول ، دوم و چهارم به برتری رسید و گیلان گیم سوم را به نفع خود پایان داد . تهران ضمن کسب عنوان قهرمانی ، مدال طلای والیبال مردان نخستین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان را نیز به خود اختصاص داد . در تیم تهران رضا نائینی ، شاهرخ جلوه ، جواد مهرگان ، فرشید جلوه ، حمید جعفری ، محمدرضا تندروان ، احمد بابایی ، سعید شازده احمدی ، رحمان محمدی راد ، داود خان احمدی ، مهدی بازار گرد وعلی حسینی به مربیگری فرهاد داخم حضور داشتند.

همچنین در بازی رده بندی تیم خراسان رضوی با حساب سه بر یک آذربایجان شرقی را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت . به این ترتیب در پایان مسابقات والیبال مردان المپیاد تیمهای تهران ، گیلان، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی، قزوین ، آذربایجان غربی ، کرمانشاه و اصفهان به ترتیب عنوان های اول تا هشتم را کسب کردند.