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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۲۰:۰۸

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تهران قهرمان والیبال مردان المپیاد شد

تهران قهرمان والیبال مردان المپیاد شد

تیم تهران به مقام قهرمانی والیبال مردان نخستین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال که عصر امروز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد، تیم تهران موفق شد با حساب 3 بر یک گیلان را شکست دهد. در این بازی تیم تهران در گیم های اول ، دوم و چهارم به برتری رسید و گیلان گیم سوم را به نفع خود پایان داد . تهران ضمن کسب عنوان قهرمانی ، مدال طلای والیبال مردان نخستین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان را نیز به خود اختصاص داد . در تیم تهران رضا نائینی ، شاهرخ جلوه ، جواد مهرگان ، فرشید جلوه ، حمید جعفری ، محمدرضا تندروان ، احمد بابایی ، سعید شازده احمدی ، رحمان محمدی راد ، داود خان احمدی ، مهدی بازار گرد وعلی حسینی به مربیگری فرهاد داخم حضور داشتند.

همچنین در بازی رده بندی تیم خراسان رضوی با حساب سه بر یک آذربایجان شرقی را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت . به این ترتیب در پایان مسابقات والیبال مردان المپیاد تیمهای تهران ، گیلان، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی، قزوین ، آذربایجان غربی ، کرمانشاه و اصفهان به ترتیب عنوان های اول تا هشتم را کسب کردند.

کد مطلب 544343

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