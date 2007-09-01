ادبیات سیاسی کشور باید تغییر کند / وظیفه احزاب کمک به تحقق اهداف سیاسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار ، معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه مراسم معارفه "دمیاد" معاون سیاسی جدید استاندار کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت : ادبیات سیاسی کشور باید تغییر کند .



وی که در نخستین هفته های مسئولیت جدید خود در وزارت کشور سخن می گفت خواستار کار فرهنگی احزاب برای اصلاح فرهنگ سیاسی کشور شد و گفت : احزاب باید گفتمان خدمت را جایگزین گفتمان قدرت کنند .

افشار افزود: در مورد نشست‌های سیاسی لازم است تا مردم در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت داشته باشند و این مشارکت نباید فقط به زمان برگزاری انتخابات محدود شود.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: ما در حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور سیاست ها و برنامه‌هایی را داریم ولی در تعریف اهداف سیاسی به خصوص برنامه ریزی برای تحقق اهداف سیاسی مقداری عقب هستیم که این عقب ماندگی شاید ناشی از عملکرد احزاب و گروههای سیاسی در سال های قبل باشد.

وی گفت: آن گفتمانی که کشورهای غربی در حوزه سیاسی استفاده می‌کنند بحث برد و باخت و کسب قدرت و تبلیغات فریبکارانه در فضای معنوی انقلاب ما و روحیه انقلابی و فرهنگ بسیجی ما جایگاهی ندارد.

وی افزود: بهترین گفتمان برای ارتباط احزاب و گروههای سیاسی با مردم گفتمان خدمت است آن هم از نوع صادقانه نه از طریق تبلیغات فریبکارانه.

وی گفت: مردم نشان داده‌اند آنجا که حرفی را صادقانه از مسوولی شنیده‌اند به آن توجه و عمل کرده و ما به این مشارکت مردم نیاز داریم .

افشار، بهترین راه جلب موافقت و نظر مردم و حضور آنها در عرصه سیاسی، انجام کار و خدمات برای آنها دانست و یادآور شد: مردم تنها به اشخاص یا گروه هایی اقبال نشان می دهند که در جهت خدمت کار کرده باشند .



وی در عین حال با بیان اینکه احزاب صرفا وظیفه طرح مطالبات مردم را برعهده ندارند گفت : وظیفه مهم دیگر احزاب ، کمک به تحقق اهداف سیاسی کشور است .



معاون سیاسی وزیر کشور اتحاد ملی و انسجام اسلامی را به عنوان نمونه ای از وظایف احزاب در برابر اهداف سیاسی کشور برشمرد و تاکید کرد احزاب سیاسی باید در این زمینه پاسخگو باشند.