میراژهای فرانسوی به فرودگاه قندهار اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند روز شنبه نوشت : فرانسه تصمیم گرفته است حضور فعالتری در افغانستان داشته باشد.

در این راستا، "هروه مورن" وزیر دفاع فرانسه قرار است در روزهای شش تا هشت سپتامبر به تاجیکستان و افغانستان سفر و اعلام کند که میراژهای مدل های 2000 و اف-1 که تاکنون ماموریت هایی را در جنوب افغانستان از فرودگاه دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام می داده اند در قندهار مستقر خواهند شد.

این تصمیم که در اواسط ماه اوت اتخاذ و به طور رسمی به عنوان یک جابجایی تکنیکی معرفی شد، بر تمایل سیاسی فرانسه به پاسخ مناسب به درخواست های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آمریکا جهت حضور نظامی بیشتر کشورهای اروپایی در افغانستان تاکید دارد.

از شش فروند هواپیمای میراژی که در دوشنبه مستقر هستند تا اواخر ماه سپتامبر سه فروند به قندهار اعزام می شوند و سه فروند دیگر نیز اواسط ماه اکتبر اعزام خواهند شد.