۴ هکتار از مزارع شهرستان بدره به کشت گل نرگس اختصاص یافت

علی پورمحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گل نرگس به عنوان یک گل زمستانه طراوت خاصی به خانه‌ها می‌دهد.

وی گفت: گل‌های نرگس شهرستان بدره نه تنها در استان ایلام بلکه در استان‌های تهران، خوزستان,، بندرعباس و اصفهان نیز به فروش می‌رسد.

پورمحمد افزود: حدود ۴ هکتار از مزارع شهرستان بدره به کشت گل نرگس اختصاص یافته که در این راستا ۱۲ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارند.

مدیر جهاد کشاورزی بدره تصریح کرد: گل دهی گل‌های نرگس در گلزارهای شهرستان بدره از اوایل بهمن ماه آغاز شده و تا آخر اسفندماه می‌توان عطر این گل‌ها را از مزارع این شهرستان استشمام کرد.

وی گفت: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۶۰ هزار شاخه گل نرگس از مزارع این شهرستان برداشت شود.