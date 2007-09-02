مشهد قابلیت تبدیل به یکی از قطب های سینمایی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد اردکانی عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی متنوعی که دارد، دارای لوکیشن‌های متفاوتی جهت پروژه های تصویری است که با فراهم شدن امکانات می ‌تواند به عنوان یکی از قطب های سینمایی کشور تبدیل شود.

کارگردان مطرح سینما و تلویزیون با اشاره به این که مشهد از افراد با استعداد و توانمندی در زمینه هنر برخوردار است، افزود: مشهد به رغم پتانسیل های موجود، هم در تولید فیلم و هم اماکن فیلمبرداری برای فیلم های دیگران از روند سینمای ایران بسیار عقب است.

اردکانی در خصوص نقش هنر در نشان دادن زیبایی‌ های مشهد خاطرنشان کرد: هنر ابزاری است که به بهترین نحو می تواند زیبایی‌ها را به تصویر بکشد و مشهد نیز جذابیت هایی دارد که با هنر می توان آن را به تصویر کشید.

وی یادآور شد: جشنواره های موضوعی در صورتی می تواتند موفق باشد که به عنوان ویترینی از اقدامات انجام شده باشد، چون در غیر این صورت بقای جشنواره نیز پس از دو تا سه دوره تمام می شود.

کارگردان سریال "غریبه" ادامه داد: جشنواره با نگاهی واقع بینانه، نه خودسرانه باید نقص ها و کاستی‌ها را به مسئولان نشان دهد تا در گشودن حلقه های مفقوده نقش به سزایی داشته باشد.

اردکانی در خصوص رسیدن مشهد به شهری آرمانی به نام "شهر بهشت" اعلام کرد: با توجه به این که در مشهد مشکلات فرهنگی بسیاری وجود دارد و هنوز به یک شاخصه فرهنگی دست نیافته ایم، باید در راستای ارتقای سطح فرهنگ شهروندان اقدامات گسترده ‌ای انجام دهیم، زیرا شهر همراه با شهروندان است که تبدیل به بهشت یا جهنم می شود.