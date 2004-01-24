به گزارش خبرنگار" مهر" كلاين هرت يكي ازمسوولان باشگاه اشتوتگارت و مسئول برگزاري مسابقه خيريه استقلال و اشتوتگارت با بيان مطلب فوق افزود : ما تلاش مي كنيم تا آنجا كه در توان داريم براي كمك به زلزله زدگان بم شرايطي را فراهم كنيم كه آنها به شرايط اوليه زندگي بازگردند و بازي خيريه استقلال با اشتوتگارت و اختصاص عوايد آن به زلزله زدگان بم يكي ازاين كارها بود كه بازهم ادامه خواهد داشت و ما تنها به اين بازي بسنده نخواهيم كرد.
گفتني است درمراسم ويژه اي كه بين دونيمه اين مسابقه برگزارشد باشگاه اشتوتگارت مبلغي را براي كمك به مردم زلزله زده بم در اختيار مسوولان باشگاه استقلال قراردادند تا آنها اين كمك مالي را دراختيار ستاد بازسازي بم قرار دهند.
كلاين هرت مسوول برگزاري بازي استقلال و اشتوتگارت:
براي مردم بم بازهم برنامه داريم
از اولين ساعات وقوع زلزله در بم باشگاه اشتوتگارت تلاش مي كرد تا به نحوي به مردم حادثه ديده اين شهر كمك كند.
به گزارش خبرنگار" مهر" كلاين هرت يكي ازمسوولان باشگاه اشتوتگارت و مسئول برگزاري مسابقه خيريه استقلال و اشتوتگارت با بيان مطلب فوق افزود : ما تلاش مي كنيم تا آنجا كه در توان داريم براي كمك به زلزله زدگان بم شرايطي را فراهم كنيم كه آنها به شرايط اوليه زندگي بازگردند و بازي خيريه استقلال با اشتوتگارت و اختصاص عوايد آن به زلزله زدگان بم يكي ازاين كارها بود كه بازهم ادامه خواهد داشت و ما تنها به اين بازي بسنده نخواهيم كرد.
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