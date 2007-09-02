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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

معامله بیش از هشت میلیون سهام در قم

قم - خبرگزاری مهر: طی هفته گذشته بیش از هشت میلیون سهام در قم معامله شد.

به گزارش مهر در قم، بورس منطقه‌ای قم اعلام کرد در هفته گذشته هشت میلیون و 433 هزار سهام به ارزش 17 میلیارد و 154 میلیون ریال در تالار بورس منطقه‌ای قم معامله شد.

در مدت مذکور 524 نفر اقدام به خرید سهام کردند و 43 درصد مبادلات به خرید و 57 درصد آن به فروش سهام اختصاص یافت.

همچنین در هفته گذشته سهام 72 شرکت در بورس قم معامله شد و 36 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شد.

شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، مدیریت پروژه‌ای نیروگاهی ایران و صنایع مس به عنوان شرکت برتر از نظر ارزش معاملاتی بودند.

کد مطلب 544371

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