۳۰ طرح مجامع بسیج به کار عملیاتی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر سید رحمان حسینی در مراسم دهمین اجلاسیه مجمع بسیجیان استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در طول فعالیت مجمع بسیجیان گروه‌ها و کارگروه‌های بسیاری مشغول فعالیت بودند که هم اکنون پس از گذشت یک دهه این کارگروه‌ها پرورش یافته و به احصاء و پاسخ به مسائل مختلف استان پرداختند.

جانشین تخصصی ستاد بسیج اقشار سپاه استان قزوین اذعان کرد: نتیجه فعالیت مجمع بسیج استان در سال جاری احصا ۱۱۸ مسئله بود که حدود ۶۹۸ نخبه بسیجی در احصا مسائل و حل مسئله مشارکت داشتند.

وی با اشاره به اینکه مجمع بسیج استان شامل مجامع شهرستانی است عنوان کرد: از ۱۱۸ مسئله مطرح شده حدود ۳۰ مسئله به مرحله کار عملیاتی و ارائه پروژه رسید.

این مسئول اولویت کار را ارائه و تبیین طرح‌ها دانست و ابراز کرد: ۶۹۸ نخبه بسیجی در قالب اندیشکده مطالعات راهبردی ایران اسلامی سازماندهی شدند و توانستند در شرایط سخت کرونا ۱۱۸ مسئله را احصا کنند.

وی با اشاره به اینکه اندیشکده بسیج در سومین سال فعالیت خود اساسنامه مشخصی دارد تاکید کرد: مجموعه بسیج و اندیشکده مطالعات راهبردی ایران اسلامی ایران، این آمادگی را دارد که با نهادهای استان همکاری لازم را انجام داده و طرح‌های خود را در اختیار حاکمیت قرار دهد تا به حاکمیت جهت احصا مسائل و نتیجه آن یاری رساند.

این مسئول در پایان گفت: هدف اصلی ما ضمن در اختیار قراردادن مسائل به حاکمیت، حمایت و یاری دستگاه حاکمیتی برای حل مسائل موجود است.