به گزارش خبرنگار مهر ابوالحسن کبیری در مراسم دهمین اجلاسیه مجمع بسیجیان استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات استانداری استان برگزار شد اظهار کرد: رسالت و هدف تشکیل بسیج حضور و فعالیت در عرصههای مختلف جامعه است چنانچه طبق تعبیر رهبر انقلاب نیز چنین مشهور است که در هر بخش از کشور که مشکلی به وجود آمد باید مشکل توسط سپاه و بسیج برطرف شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین اذعان کرد: هدف از تشکیل بسیج متخصصین و حضور آنها در بخشهای مختلف جامعه به تحقق جمله امام منوط بر «اگر سپاه نبود کشور نبود» است چرا که بدنه سپاه را بسیج تشکیل میدهد و لازم است به این واسطه در تمام حوزهها فعال و صاحب نظر باشد.
وی گفت: سپاه میکوشد تا در بخشهایی که دستگاههای اجرایی و سازمانهای دچار کاستی بودند با ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی ورود پیدا کند و به کمک دستگاهها بشتابد.
این مسئول با اشاره به اینکه در هرجایی که مشکل به وجود آمد سپاه برای حل مسئله حاضر شد تصریح کرد: با توجه به اینکه سپاه در حوزههای مختلف وارد شده و تخصص دارد لازم است ما به عنوان دستگاههای حمایتی در مسائل مختلف همراه آن بوده و آن را یاری کنیم.
وی در پایان گفت: سپاه نیز موظف است مسائل مختلف را آسیب شناسی کرده و برای حل آنها راهکارهای کاربردی ارائه دهد.
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