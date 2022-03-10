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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۳۴

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین:

رسالت بسیج حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف است

رسالت بسیج حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف است

قزوین - معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: رسالت و هدف تشکیل بسیج حضور و فعالیت در عرصه‌های مختلف جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر ابوالحسن کبیری در مراسم دهمین اجلاسیه مجمع بسیجیان استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات استانداری استان برگزار شد اظهار کرد: رسالت و هدف تشکیل بسیج حضور و فعالیت در عرصه‌های مختلف جامعه است چنانچه طبق تعبیر رهبر انقلاب نیز چنین مشهور است که در هر بخش از کشور که مشکلی به وجود آمد باید مشکل توسط سپاه و بسیج برطرف شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین اذعان کرد: هدف از تشکیل بسیج متخصصین و حضور آن‌ها در بخش‌های مختلف جامعه به تحقق جمله امام منوط بر «اگر سپاه نبود کشور نبود» است چرا که بدنه سپاه را بسیج تشکیل می‌دهد و لازم است به این واسطه در تمام حوزه‌ها فعال و صاحب نظر باشد.

وی گفت: سپاه می‌کوشد تا در بخش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دچار کاستی بودند با ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی ورود پیدا کند و به کمک دستگاه‌ها بشتابد.

این مسئول با اشاره به اینکه در هرجایی که مشکل به وجود آمد سپاه برای حل مسئله حاضر شد تصریح کرد: با توجه به اینکه سپاه در حوزه‌های مختلف وارد شده و تخصص دارد لازم است ما به عنوان دستگاه‌های حمایتی در مسائل مختلف همراه آن بوده و آن را یاری کنیم.

وی در پایان گفت: سپاه نیز موظف است مسائل مختلف را آسیب شناسی کرده و برای حل آن‌ها راهکارهای کاربردی ارائه دهد.

کد مطلب 5443724

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