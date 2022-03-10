۶۷۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان با بیان این‌که بیشترین تعداد بیماران مبتلا و مشکوک به کرونا در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری هستند، اظهار کرد: از مجموع تعداد بیماران بستری در استان، ۵۴۵ بیمار مبتلا و مشکوک به کرونا در محدوده این دانشگاه قرار دارند.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: مراجعه زودهنگام به مراکز سطح‌بندی شده نقش مؤثری در پیشگیری از بروز عوارض بیماری و نیاز به بستری دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۸۲ بیمار بدحال مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۴۸ بیمار در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحت مراقبت قرار دارند.

پهلوان تصریح کرد: بیشتر بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه افراد واکسن نزده و یا مبتلا به بیماری‌های مزمن هستند و در بسیاری از موارد مراجعه دیرهنگام، شرایط بیماری را سخت‌تر کرده است.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تعداد بیماران مبتلا و یا مشکوک به کرونا طی یک روز گذشته در سطح استان را ۱۶۹ نفر عنوان کرد که از این تعداد، ۱۳۰ بیمار متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

وی با بیان این‌که طی یک روز گذشته ۷۱۳ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا به مراکز خدمات جامع سلامت و به بیمارستان‌ها مراجعه کردند، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی مراکز بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف آماده خدمات‌رسانی به بیماران هستند و از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت بروز علائم اولیه، ضمن اجتناب از مراجعه دیرهنگام، به نزدیک‌ترین مرکز مراجعه کنند.