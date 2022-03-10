به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مردم روستای تیکان‌تپه از توابع بخش مرکزی بوکان با تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای محرومیت زدایی در استان، اظهار کرد: استفاده از بسیج امکانات در منطقه با تجمیع امکانات محلی و استفاده از امکانات ملی مشکلات مناطق محروم را کمتر کرده و در سایه این تعامل به فکر رشد شاخص‌های توسعه‌ای استان هستیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف دولت همراهی مردم در بخش‌های مختلف لازم و ضروری است، ادامه داد: اظهار کرد: سیاست دولت سیزدهم توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم است و این دولت توجه خاصی به مناطق کمتر توسعه یافته داشته و برای رفع آنها تلاش می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه توسعه و تحرک بخشی در روستاها رشد و شکوفایی اقتصادی در سطح این استان به دنبال دارد، افزود: تحرک بخشی به کارهایی بخش روستایی در دستور کار دولت قرار دارد و با امکانات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده شاهد رونق تولید و افزایش درآمد در استان خواهیم بود.

معتمدیان هدف از سفرهای شهرستانی را دیدار چهره به چهره با مردم و آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات و همچنین بررسی ظرفیت‌های هر منطقه عنوان کرد و گفت: مشکلات مردم در این سفرها به صورت مستقیم مشاهده و برای آن برنامه ریزی خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از اختصاص آب به دشت رحیم خان و فیض الله بیگی خبر داد و اضافه کرد: زیر ساخت‌های دشت «رحیم خان» آماده است و تأمین برق و آب آن نیز در سال آینده صورت می‌گیرد.