محمود عباسزاده مشکینی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در مذاکره دو طرفه به غرب امتیاز نمیدهیم، گرچه آنها به دنبال امتیازگیری از ما هستند.
وی با اشاره به اینکه روند مذاکرات تاکنون به خوبی پیش رفته است، تصریح کرد: ۹۰ درصد اختلافات با غربیها به نتیجه رسیده و تنها چند مورد حساس مانده که در این موارد نیز آمریکا باید حسن نیت خود را نشان دهد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در مذاکره اخیر غربیها مقاومت میکنند و نیت راهاندازی جنگ روانی را دارند، گفت: ما دنبال توافق خوب برد – برد هستیم تا منابع ملت تأمین شود و به هیچ وجه زیر بار توافق بد نخواهیم رفت.
عباسزاده مشکینی افزود: در حال حاضر توپ مذاکرات در زمین غربیهاست اما ناسازگاریهای آنها جایگاهی ندارد و جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات با پیگیری منافع مستقیم مردم زیر بار زور غربیها نخواهد رفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما معتقدیم مذاکره شدنی است اما غربیها حقوق ما را یک طرفه ضایع کردند و اگر آنها جدیت داشته باشند مذاکره روند خوبی را طی خواهد کرد.
عباسزاده مشکینی با بیان اینکه حوادث منطقهای در این مذاکرات تأثیری ندارد، اضافه کرد: هر توافقی باید بر اساس منافع ملی ما باشد و در مذاکره مستقیم با آمریکا باید غرب دیوارهای بیاعتمادی را ترمیم کرده و پای میز مذاکره صادقانه بنشیند.
وی به تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا به ویژه در حوزه دارویی اشاره کرد و ادامه داد: این تحریمها بسیار ناجوانمردانه بود و ما را در داخل با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه بد عهدی آمریکا مانع توافق مستقیم است، گفت: ما از قبل از بد عهدی آمریکا خسارات فراوان دیدیم و تا تکلیف این خسارات تعیین نشده و غرب صلاحیت و حسن نیت خود را اثبات نکند، مذاکره مستقیم مفهومی نخواهد داشت.
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