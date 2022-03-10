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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۵۳

دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه:

نماز جمعه این هفته در کرمانشاه اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته در کرمانشاه اقامه می‌شود

کرمانشاه- دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه گفت: نماز جمعه این هفته ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ در شهر کرمانشاه اقامه می‌شود.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۲۰ اسفند ماه به امامت آیت الله مصطفی علما امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته افزود: سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه فردا حجت الاسلام عسگری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه خواهد بود.

دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه گفت: نمازگزاران با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای حفظ سلامت خود ماسک، سجاده و مهر نماز را همراه داشته باشند.

سروری افزود: با توجه به شیوع کرونا، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در این فریضه الهی ضروری است.

کد مطلب 5443804

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