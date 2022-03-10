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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۴۳

پنجره مهر؛

افتتاح مجموعه رسانه‌ای صدر در کرج

افتتاح مجموعه رسانه‌ای صدر در کرج

البرز - مجموعه رسانه‌ای صدر توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در اداره‌کل تبلیغات اسلامی البرز افتتاح شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی ظهر پنجشنبه با حضور در اداره‌کل تبلیغات اسلامی البرز مجموعه رسانه‌ای صدر را افتتاح کرد.

مجموعه رسانه‌ای صدر با همکاری حوزه هنری البرز و سازمان تبلیغات اسلامی گشایش یافت.

کد مطلب 5443822

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