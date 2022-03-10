به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی ظهر پنجشنبه با حضور در ادارهکل تبلیغات اسلامی البرز مجموعه رسانهای صدر را افتتاح کرد.
مجموعه رسانهای صدر با همکاری حوزه هنری البرز و سازمان تبلیغات اسلامی گشایش یافت.
البرز - مجموعه رسانهای صدر توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادارهکل تبلیغات اسلامی البرز افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی ظهر پنجشنبه با حضور در ادارهکل تبلیغات اسلامی البرز مجموعه رسانهای صدر را افتتاح کرد.
مجموعه رسانهای صدر با همکاری حوزه هنری البرز و سازمان تبلیغات اسلامی گشایش یافت.
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