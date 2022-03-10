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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۰۹

استاندار البرز:

گسترش کشت گلخانه ای صرفه اقتصادی و اشتغالزایی دارد

گسترش کشت گلخانه ای صرفه اقتصادی و اشتغالزایی دارد

البرز - استاندار البرز گفت: گسترش کشت گلخانه ای علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب صرفه اقتصادی و اشتغالزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در مراسم پنجمین روز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و کاهش مخاطرات طبیعی با حضور وزیر جهاد کشاورزی که روز پنجشنبه برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و هفته منابع طبیعی، افزود: در این راستا اقدامات خوبی در البرز صورت گرفت.

وی ادامه داد: با شعار هر شهروند یک درخت حدود ۳ میلیون اصله نهال در البرز همزمان با هفته منابع طبیعی غرس شد.

عبداللهی گفت: در استان یک اراده مردمی شکل گرفت و با همراهی مدیران استان توانستیم موج بزرگی از درختکاری را راه اندازی کنیم.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در قالب شعار و اقدامات گذرا و مقطعی نمی‌گنجد بلکه باید با تمام وجود در این زمینه وارد عمل شویم.
استاندار البرز گفت: حفظ محیط زیست رابطه مستقیم با سلامتی و شادابی مردم دارد.

وی افزود: توجه به منابع طبیعی باید در فرهنگ ما نهادینه شود و مردم را بیشتر و بهتر از آن آگاه کنیم.

عبداللهی گفت: باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به جد جلوگیری کنیم و در البرز برای این امر به جد اقدام کرده‌ایم و توسعه کشت گلخانه‌ای را ترویج می‌کنیم.

وی افزود: توسعه گلخانه‌ها، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب و حفاظت از اراضی کشاورزی، صرفه اقتصادی و اشتغالزایی نیز در بر دارد.

عبداللهی گفت: گسترش ویلاسازی به فضای سبز و کشاورزی بعنوان میراث آیندگان، آسیب وارد می‌کند.

کد مطلب 5443826

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