تغییر و تحولات در دولت نهم از اقدامات بی نظیر دولت نهم است

ستار هدایت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: به نسبت گذشته توجه دولت نهم به حوزه فرهنگ افزون تر بوده ولی در مقایسه با آنچه از این دولت انتظار می رود و در مقایسه با سایر حوزه ها، در عرصه فرهنگی موفق نبوده ایم.

وی افزود: انتظار می رفت دولت در حوزه فرهنگ هم در بعد اعتبارات و هم در بعد نرم افزاری توجه بیشتری را نشان دهد.

مخبر کمسیون فرهنگی مجلس هفتم در پاسخ به این سئوال که آیا شعارهای دولت نهم در استان کهگیلویه و بویراحمد تحقق پیدا نموده است با بیان اینکه جهت گیری دولت نهم بر اساس عدالت محوری است بیان داشت: در این جهت گیری به مناطق محروم توجه ویژه ای شده و اقدامات دولت در این مناطق ملموس تر و محسوس تر قابل مشاهده است.

هدایت خواه در خصوص تغییرات و تحولات انجام گرفته در کابینه دولت نهم تصریح کرد: تغییر و تحولات اگر بر اساس کارشناسی ها و ارزیابی ها صورت پذیرد امر مطلوبی است و این تغییر و تحولات جز اقداماتی خوبی بوده که دولت نهم انجام داده و در دولت های گذشته بی سابقه بوده است.

وی عنوان کرد: در گذشته وقتی کسی وزیر می شد با هر نوع عملکردی، تا پایان عمر دولت بار آن دولت می بوده مگر اینکه با استیضاح یعنی مرگ طبیعی کنار گذاشته می شد و این روال غلطی بوده است و الان آقای احمدی نژاد در این تغییر و تحولات رودرباسی ها را با همه کنار گذاشته و بیشتر به منافع ملی و اهدافی که دولت دارد فکر می کند.

این نماینده اصولگرای مجلس هفتم در پاسخ به این سئوال که آیا استاندار استان و شما به عنوان نماینده شهرستان بویراحمد در تغییر مدیران ضعیف در استان کهگیلویه و بویراحمد رودرباسی را کنار گذاشته اید، عنوان کرد: با هیچ مدیری مشکل نداریم و هر جا احساس کنیم مدیری ضعیف و ناکارآمد است به مسئولان ذی ربط تذکر می دهیم اما اینکه آنها عمل می کنند یا نه بحث دیگری است.

وی افزود: اغلب مدیران ما در مقایسه با مدیران گذشته کارآمد بوده و هستند و ناکارآمدی بعضی از مدیران نسبت به انتظاری است که از دولت نهم می رود.

هدایت خواه اضافه کرد: در دولت های گذشته تغییر و تحولات در دوسال از عمر دولت بی سابقه بوده است.

وی در خصوص مشکلات بنزین نمایندگان جهت سرکشی به حوزه های انتخابیه با بیان اینکه تا حدودی مشکل داریم گفت: در سهمیه بنزین با نمایندگان به دلیل اینکه با ماشین شخصی کار دولتی انجام می دهند مثل ماشینهای اداری برخورد کرده اند.