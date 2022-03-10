۶ هزار دست لباس با کمک یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی خیران خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه البسه خریداری شده با کمکهای مردم و مسئولان به جشن گلریزان سال جاری در هیأت ابوالفضلی بیرجند با حضور تعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی و خیرین در معرض دید همگان قرار گرفت.
مهدی قمری در حاشیه آن در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اظهار کرد: با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمکهای جمعآوری تا کنون تعداد شش هزار دست لباس پسرانه و دخترانه خریداری شده است که بین دانش آموزان مدارس مرکز و شمال شهر بیرجند و نیمی از این البسه با کمک کمیته امداد در تعدادی از شهرهای استان از ۲۱ اسفند ماه توزیع میشود.
به گفته وی کمکهای مردم نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است این در حالی است که با ۷۰۰ میلیون تومان کمکهای سال ۹۹، شش هزار و ۸۰۰ دست لباس خریداری شد اما با توجه به افزایش قیمتها امسال شش هزار دست لباس تاکنون خریداری کردهایم.
مدیر اجرایی جشن گلریزان تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون تومان در این خصوص مردم متعهد شدهاند که این کمکها از پنج هزار تومان تا پنج میلیون تومان میباشد که نشانگر اعتماد مردم مردم به امانتداران خود میباشد و بقیه البسه خریداری شده هم تا پایان سال توزیع خواهد شد.
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