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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۲۵

المنار فاش كرد :

ديدار مسوول بلندپايه بحريني با رييس سازمان جاسوسي اسراييل "موساد"

به نوشته يك نشريه چاپ بيت المقدس ، رئيس سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي" موساد" به طور پنهاني با يك مقام بلندپايه بحرين ديدار كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، نشريه المنار چاپ بيت المقدس فاش كرد كه ديدار پنهاني مائير داگان رئيس سازمان موساد اسراييل با اين مقام بحريني در شهر آنكارا پايتخت تركيه صورت گرفت.
همچنين در حاشيه نشست سران چند كشور عرب در عقبه اردن كه اخيرا برگزار شد، برخي مسوولين بحريني با مقامات رژيم صهيونيستي ديدار كردند.
برخي منابع نيز اعلام كردند كه منامه آمادگي خود را براي برقراري روابط ديپلماتيك با اسراييل در صورتي كه كشورهاي عربي سفراي خود را به تل آويو اعزام كند، اعلام كرده است .

کد مطلب 54439

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