مخاطرات زیست محیطی در خوزستان کاهش یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فتوحی عصر امروز پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های منابع طبیعی خوزستان که همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد و از این رو برای حفظ منابع طبیعی باید با دانامحوری نسبت به آینده و آیندگان نقش مؤثری را ایفا کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان در ادامه اجرای پروژه‌های آبخیزداری را رکنی مهم در کاهش مخاطرات زیست محیطی و ریزگردها عنوان کرد.

وی به اهمیت توجه به گیاهان دارویی در خوزستان اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت خوبی که در نقاط مختلف استان در زمینه گیاهان دارویی وجود دارد، توسعه آن مهم و درخور توجه است به ویژه اینکه می‌توان در این زمینه علاوه بر اشتغالزایی در زمینه تولید دارو نیز بهره برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون مدیریت جامع آب کشاورزی، بهره‌برداری مناسب از این منابع، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و… از دیگر موضوعاتی است که فتوحی در این نشست به آن پرداخت.

همچنین در این آئین ۱۸ پروژه شامل پنج بند آبخیزداری و ۱۳ پروژه حفاظت خاک با اعتباری در حدود یک صد میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها در شهرستان‌های مسجدسلیمان، باغملک، رامهرمز، گتوند، هفتکل همزمان با سراسر کشور افتتاح شدند.