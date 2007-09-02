ثبت نام افراد فاقد مسکن در شهر زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدمهدی علایی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل تعاون استان زنجان افزود: پس از پایان مرحله اول ثبت نام، شناسایی زمین در منطقه شورجه زنجان با قابلیت ایجاد چهار هزار واحد مسکونی آغاز و افراد واجد شرایط صاحب مسکن خواهند شد.

وی یادآور شد: متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به دفاتر پستی برای ثبت نام اقدام کنند. اعلایی با اشاره به تبصره 6 قانون بودجه سال جاری در موضوع مسکن، یادآور شد: در این تبصره موضوع مسکن دار شدن اقشار کم درآمد در اولویت کار دولت قرار گرفته و با اجرای این تبصره وعده ریاست جمهوری در خصوص حذف قیمت زمین اجرایی خواهد شد.

اعلایی در ادامه از احداث 25 هزار واحد مسکونی در سال جاری در استان زنجان خبر داد و گفت: برای بهره‌مندی از تسهیلات مسکن، شرکت‌های تعاونی مهر در استان شکل گرفته و افرادی که فاقد مسکن بوده و درآمد ماهیانه آنها نیز زیر 370 هزار تومان است و نیز در گذشته از تسهیلات یارانه‌ای دولت در زمینه مسکن استفاده نکرده و همچنین متأهل و سرپرست خانواده هستند، می توانند در این تعاونی‌ها عضو شوند.

وی خدمت رسانی در سه مقوله، اشتغال، توزیع و مسکن را از جمله برنامه‌های مهم اداره کل تعاون عنوان کرد و یادآورشد: در زمینه اشتغال با تشکیل بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون زمینه اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل در استان فراهم شده است.

به گفته اعلایی کلیه جوانان جویای کار و صاحب طرح می توانند با استفاده از تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زودبازده مشغول به کار شده و در این زمینه امکانات و تسهیلات نیز علاوه بر تسهیلات اقتصادی از صندوق تعاون پرداخت می شود.