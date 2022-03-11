کرونا نفس ۲۰۰ بیمار را تنگ کرد/جان باختن ۲۶ نفر در اردبیل

علی محمدیان اردی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برگزاری هرگونه دورهمی خانوادگی را منشأ اصلی افزایش ابتلاء به کرونا در خانواده‌ها عنوان و اظهار کرد: ویروس کرونا در تجمعات و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به راحتی شیوع پیدا می‌کند و ضروری است خانواده‌ها در این ایام از برگزاری هرگونه مراسم عروسی و عزاداری یا مهمانی‌های خانوادگی اجتناب کنند.

وی با اشاره به اینکه در هفته جاری شاهد بستری شدن ۲۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان اردبیل بوده ایم گفت: علت افزایش قابل توجه میزان بستری‌ها تأخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی استان اردبیل است و در صورت ادامه این روند رشد قابل ملاحظه‌ای را در آمار بیماران بد حال و فوتی خواهیم داشت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در هفته جاری نیز اشاره کرد و افزود: امروز شاهد فوت ۴ نفر دیگر از هم استانی‌هایمان در ۲۴ ساعته گذشته بوده ایم که با احتساب آمار فوتی‌های هفته جاری تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در استان اردبیل به ۲۶ نفر می‌رسد.

محمدیان اردی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار بیماران کرونایی از آنان خواست از تجمع در آرامستان های استان اردبیل و برگزاری هرگونه مراسم ختم خودداری کرده و با مشارکت در کارهای خیرخواهانه و قرائت فاتحه روح آن عزیزان را شاد نمایند.

وی از بستری شدن ۱۹ بیمار دیگر در بیمارستان‌های استان اردبیل خبر داد و افزود: هم اکنون ۴۳ بیمار بد حال نیز در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند و تمامی بخش‌های اورژانس و اضطراری کرونایی در حال تکمیل است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از شهروندان خواست ضمن رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی بیماری کرونا پزشکان و پرستاران را در این ایام سخت یاری کنند تا از فشار کاری کادر درمان استان اردبیل کاسته شود.

محمدیان اردی ادامه داد: بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر، گرمی، بیله سوار، کوثر و نیر در وضعیت نارنجی و شهرستانهای خلخال، اصلاندوز، سرعین و نمین در وضعیت زرد قرار دارند.