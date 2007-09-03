ارتقا سطح رفاه و امنیت اجتماعی مهمترین شاخصه دولت نهم است

کیقباد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: دولت نهم با تکیه بر اهداف و اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانسته درراستای رفع محرومیت و توزیع عادلانه ثروت گام های موثری بردارد.

وی ترجیح دادن مسائل اقتصادی و کلیدی جامعه به مسائل زائد و درگیری های بیهوده سیاسی را ازموارد مهمی عنوان کرد که دولت نهم با تاکید بر آن تاکنون توانسته به نتایج مثبتی درآن خصوص دست یابد.

علی بابایی در ادامه با اشاره به دستاوردهای بزرگ دولت نهم در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه های اقتصادی گفت: دولت نهم با برنامه ریزی جامع و کامل خود در زمینه اقتصادی با رفع نا برابری ها توسعه برابری را در جامعه اعمال کرد.

وی برخورداری ازدیپلماسی فعال منطقه ای و بین المللی، توسعه صادرات و افزایش نرخ سرمایه گذاری و مشارکت مردم در امور اقتصادی و سیاسی، توجه به بخش کشاورزی و توجه به امنیت شغلی کارگران را از مهمترین نقاط تمایز دولت نهم با دولت های گذشته عنوان کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان دولت نهم را در تحقق شعارهای خود موفق ترین دولت عنوان کرد و تاکید نمود: دولت نهم توانسته با توجه به عملکرد وبرنامه ریزی مطلوب خود در راستای تحقق شعارهای خود موفق عمل نماید ولی برای رسیدن به صددرصد نیاز به زمان دارد.

علی بابایی توزیع عادلانه ثروت و امکانات، توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، تسهیل در امور سرمایه گذاری، ابداع سفرهای استانی با هدف خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم مناطق مختلف کشور و برداشتن فرآیند تصمیم گیری از تهران و انتقال آن در قالب جلسات هیئت دولت در شهرستان ها را از شعارهای دولت نهم دانست که این دولت در تحقق آنها موفق عمل نموده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی نقاط قوت دولت نهم یادآور شد: بالا بردن سطح رضاتمندی مردم مناطق مختلف کشور از دولت با توجه به موفقیت دولت در رفع نیازهای جامعه از مهمترین نقاط قوت دولت نهم است.

لعی بابایی همچنین دولت نهم را انتقاد پذیرترین دولت طی 28سال گذشته دانست و یادآورشد: دولت نهم با تاکید براهداف خود توانسته با توجه نمودن به انتقادات صورت گرفته در مسیر توسعه و پیشرفت کشور گام های بلندی بردارد.