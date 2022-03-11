منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت خسارات ناشی از وزش توفان در استان اصفهان از صبح امروز اظهار داشت: در حال حاضر وزش باد در اکثر مناطق استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سرعت وزش توفان ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است، ادامه داد: وزش تند باد و توفان در جنوب سمیرم و بخش پادنا و شهر بی ده باعث بروز خسارت به اشجار، پایه‌های برق، سقف‌های شیروانی اماکن و شکسته شدن شیشه تعدادی از خودروهای عبوری در منطقه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: وزش تند باد با بیش از ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت و توفان، گرد و خاک در شرق استان به ویژه شهرستان‌های اردستان، نائین و انارک باعث کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای و بروز خسارت به تابلوهای شهری و جاده‌ای شده است.

وی افزود: سقوط تعدادی از درختان، پایه‌های برق، سقف‌های کاذب و شکسته شدن شیشه تعدادی از خودروهای عبوری در این مناطق نیز از دیگر خسارات ناشی از توفان است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه در محور انارک - نائین به علت شدت گرد و خاک تردد مسدود شده است، ادامه داد: همچنین تردد به صورت موفت در محورهای اردستان – نائین، اردستان – کاشان، نائین – خور، نائین – اردکان، اصفهان – نائین و نائین، انارک و سجزی مسدود شده است.