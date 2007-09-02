علیرضا داوری کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: گزارش اخیر البرادعی در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که توافقات اخیر ایران و آژانس در چند هفته گذشته و همکاری ایران در ارائه اطلاعات بسیار مهم و اساسی بوده و همکاری گسترده ایران با آژانس و تائید کاهش سرعت فعالیت های هسته ای ایران کار را برای تصویب تحریم های جدید به وسیله ایالات متحده آمریکا و متحدانش سخت تر کرده است، از سوی دیگر گزارشات آژانس که همواره کج دار و مریز، مبهم و دوپهلو بوده که این بار تا حدودی شفاف سازی شده و می‌توان به استقلال آژانس امیدوار بود .

وی افزود: از سوی دیگر، سخنان دکتر احمدی نژاد مبنی بر اینکه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران از نظر ما موضوعی تمام شده است و پرونده هسته ای ایران به آژانس بر می گردد، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران از تلاش های آژانس برای حل مسائل باقی مانده حمایت می کند و مرجع رسیدگی را آژانس می داند .

به گفته داوری، گزارش آژانس را باید یک سیاست واقعی که بر اساس اصول آن این نهاد بین المللی شکل گرفته، خواند و به قولی نگاه حقوقی و فنی این آژانس را ستود، زیرا این گزارش نشان داد که ایران در لاین اعتماد سازی و همکاری با آژانس پیشرفت چشمگیری در حل و فصل مسائل باقی مانده داشته و مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس کامل و صریح تعریف شده و همکاری بی سابقه با آژانس نیز بر شفافیت برنامه هسته ای ایران مهر تایید گذاشته است .

این کارشناس مسائل هسته ای ادامه داد: هر چند توافقات ایران و آژانس را گام مثبتی می توان تلقی کرد ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که کشورهایی مانند آمریکا ، فرانسه و انگلیس تاکید دارند که چون ایران مطابق مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت و شورای حکام ، غنی سازی را تعلیق نکرده، آنها مجازند که موضوع قطعنامه سوم و افزایش تحریم ها را مطرح کنند که این مسئله نیز در صورت ادامه مذاکرات و توافقات جدید ایران با آژانس و همگامی افکار عمومی با سیاست های مثبت ایران و تعامل با جامعه جهانی تحریم ها با مشکلاتی روبرو خواهد شد و اینکه تا چه حد این گزارش در تصمیم اعضای شورای امنیت موثر باشد و این سه کشور بتوانند دیگر کشورها را با خود همراه کنند و اینکه در تصمیم شان تجدید نظر کنند و از صدور قطعنامه سوم خودداری کنند و یا حداقل سعی کنند آن را تعدیل نمایند ، منوط به گذشت زمان است .

داوری در پایان با تاکبد بر اینکه ادامه و گسترش همکاری ها با آژانس بیشتر به نفع ایران است تا متوقف کردن آن گفت: مصلحت بر این است که همکاری های ما با آژانس ادامه یابد که نشان از دیپلماسی هسته ای کارآمد ایران است .