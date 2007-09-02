مهدی سجاده‌چی درباره پذیرش اجرای برنامه "صندلی داغ" به خبرنگار مهر گفت: "به دلیل مشکلاتی که آقای نجفی داشتند و باید به خارج از کشور می‌رفتند، این برنامه نیاز به مجری داشت. به همین دلیل چند نفر نامزد شدند و از من هم خواستند اجرای این برنامه را به عهده بگیرم که ابتدا نپذیرفتم، ولی بعد از اصرار تهیه‌کننده برنامه پذیرفتم و تست دادم که وی این تست را به شبکه دو ارائه داد."

وی در ادامه افزود: "مجموعه مدیریت شبکه دو و گروه ادب و هنر وقتی تست اجرای برنامه را دیدند، به من پیشنهاد دادند اجرای "سینمای امروز" را به عهده بگیرم. تهیه‌کننده "صندلی داغ" به این قضیه اعتراض کرد و در مجموع شرایط به گونه‌ای پیش رفت که من اجرای هر دو برنامه را پذیرفتم. در طول این سال‌ها من فقط برای کارشناسی فیلم‌ها مثل برنامه سینما چهار جلو دوربین رفته بودم و سابقه اجرا نداشتم، ولی شرایط طوری شد که اجرای "سینمای امروز" و "صندلی داغ" را پذیرفتم."

سجاده‌چی ارزیابی خود را از دوره‌های مختلف برنامه "صندلی داغ" اینگونه بیان کرد: "تجربه برنامه "صندلی داغ" در رسانه‌های دیگر وجود داشت. صندلی داغ اصطلاحی است که برای مربیان فوتبال به کار می‌برند و اینجا در معنایی دیگر به کار رفت. علاوه بر آن "صندلی داغ" برنامه‌ای است که شخص برای گفتگویی دعوت می‌شود که می‌داند از او سئوالات مهم، جدی و حساس پرسیده می‌شود و پاسخ‌ها هم باید جدی باشد."

وی خاطرنشان ساخت: "این برنامه سعی داشته در کنار اینکه سئوالات جدی را مطرح می‌‌کند و درباره سلایق شخصی فرد هم سئوالاتی پرسیده شود تا برای بیننده عام جذابیت داشته باشد. به نظرم "صندلی داغ" تاکنون به جای اینکه داغ باشد، خیلی دوستانه بوده و غلظت دوستانه بودن آن بیش از حد معمول است. با توجه به اینکه من سابقه اجرا نداشتم، سعی کردم در این برنامه خودم باشم و بازی نکنم."

مجری برنامه "صندلی داغ" ادامه داد: "بنابراین قبل از اینکه با مهمان برنامه صحبت کنم، سعی می‌کنم اطلاعات زیادی درباره مسئولیتی که دارد و فعالیت‌هایش جمع‌آوری کنم تا بتوانم سئوالات تخصصی بپرسم. در واقع تلاش می‌کنم یک مقدار از رفاقتی که این برنامه با مهمان داشته کم و به داغی آن اضافه کنم."

سجاده‌چی درباره اینکه با توجه به حضورش در اتاق فکر آیا تا به حال به مجریان پیشنهاد نداده بود سعی کنند رفاقت برنامه کمتر و داغی آن بیشتر شود، گفت: "90 درصد ظرفیت برنامه با مجری آن شکل می‌گیرد. اتاق فکر به مجری کمک می‌کند تا از بعضی امکانات استفاده کند و هر مجری اجرای خودش را دارد."

وی ادامه داد: "من چند سال است فیلمنامه می‌نویسم و در این سال‌ها اختلافاتی هم با تهیه‌کننده یا مدیران داشته‌ام، اما هرگز احساس نکردم به من توهین شده، چرا که پشت صحنه بودم، ولی جلو صحنه ویژگی‌های خاص خود را دارد. در این مدت کوتاه که از اجرای برنامه "سینمای امروز" می‌گذرد، احساس می‌کنم به من توهین شده است. در این مدت 90 درصد برخوردهای دوستان نسبت به برنامه "سینمای امروز" مثبت بوده و 10 درصد منفی، ولی احساس می‌کنم همین 10 درصد به من توهین شده است."

نویسنده فیلمنامه "روز سوم" درباره اینکه فکر نمی‌کنید اجرای دو برنامه در یک شبکه ممکن است بینندگان را خسته کند، گفت: "خودم نیز نگرانی‌هایی در این باره داشتم، ولی به دو دلیل الان نگران نیستم. اول اینکه حوزه این دو برنامه متفاوت است. "صندلی داغ" گفتگومحور است و سینمای امروز کارشناسانه. سعی می‌کنم در "صندلی داغ" خودم باشم. اگر جواب بدهد و بازتاب خوبی در میان مردم داشته باشد، متوجه می‌شوم به درد این کار می‌خورم و اگر هم نه، برای دوره‌ای در این برنامه خواهم بود."

حمید آخوندی که تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی "صندلی داغ" است، در پروژه سینمایی "روز سوم" به کارگردانی محمدحسین لطیفی هم تهیه‌کننده بود و با سجاده‌چی همکاری داشت.