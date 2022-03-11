مسئولان در برابر مطالبات مردم خاضع و خاشع باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با تحسین گام بلند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتقای ماهواره نور اظهار داشت: فرزندان انقلاب و مردم توانستند سینه آسمان را بشکافند و اقتدار ایران مقتدر اسلامی را به رخ جهانیان بکشانند.

وی با اشاره به طرح بازسازی صحن عقیله بنی هاشم (س) در کربلای معلی و همت مردم در این راستا، خاطر نشان ساخت: مردم با مشارکت در این طرح، به سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی اقتداء کنند.

امام جمعه کنگان با تحلیلی بر وقایع اکراین گفت: برخورد دوگانه غربی‌ها و مجامع بین المللی نسبت به وقایع اکراین و یمن، نشان از حاکمیت روح نژاد پرستی در غرب و لکه ننگی برای سازمانهای بین المللی است که به دروغ دم از حقوق بشر می‌زنند.

محمودی حمایت مردم را بزرگترین سرمایه و پشتوانه نظام دینی ذکر و یادآور شد: عموم مسئولین باید تلاش کنند با مردم داری رضایتمندی آنان را فراهم نمایند.

وی به موضوع مشکلات برخی شهروندان در خصوص خانه باغ‌های شهر بنک اشاره و با عنوان این مطلب که دو جلسه با حضور تعداد قابل توجهی از مردم نبعنوان تجمع بلکه نشست صمیمی با شهروندان در محل دفتر امام جمعه برگزار شد، تمکین از قانون را یک اصل مهم دانست و عنوان کرد: مردم با سعه صدر و متانت مشکلات خود را صرفاً از مجاری قانونی دنبال کنند.

خطیب جمعه کنگان گفت: مسئولین نیز در برابر مطالبات مردم خاضع و خاشع باشند و اعمال قانون هم در سایه اقناع مردم و شنیدن سخنان و خواسته‌های آنان باشد.

نگرانی شهروندان رفع شود

محمودی با اشاره به پیگیری‌های مسئولان محلی برای ساماندهی موضوع اظهار کرد: مسئولین مربوطه ضمن رایزنی با مقامات بالادستی تلاش کنند نگرانی شهروندان را برطرف و مانع متضرر شدن افراد شوند.

وی در بخش دیگر با تبریک میلاد حضرت علی اکبر (علیه السلام) و بیان مقام آن حضرت در کلام امام حسین (علیه السلام) گفت: حضرت علی اکبر (علیه السلام) الگویی بزرگ برای تربیت دینی جوانان است.

امام جمعه کنگان با تبریک روز جوان و نقش و جایگاه جوانان اظهار داشت: روز جوان فرصتی برای توجه بیشتر به باورهای جوانان و استفاده از ظرفیت این سرمایه‌های بزرگ ملی و پشتوانه‌های سترگ نظام است.

محمودی با گرامیداشت روز بزرگداشت شهدا گفت: پیروزی، قوام و دوام انقلاب مرهون خون شهیدان و ایثارگران است و آحاد مردم و مسئولین بایستی قدردان خانواده معظم شاهد و ایثارگر باشند.

وی به دیدار با تعدادی از جانبازان شهرستان کنگان و ابلاغ سلام رهبر فرزانه انقلاب به اسناد شرف و عزت کشور اشاره و با طرح برخی مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری تاکید کرد: حفظ منزلت طلایه داران ایثار و شهادت و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تکلیف همه مسئولین است.

خطیب جمعه کنگان با گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید به فرمان امام امت و تشکر از مدیر و کارکنان بنیاد شهید در کنگان، گفت: مسئولین و کارکنان بنیاد شهید خدمت در این نهاد مقدس را یک افتخار و موهبت الهی بدانند.