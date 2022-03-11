به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به ۲۲ اسفندماه، روز بزرگداشت شهدا، توجه به سبک زندگی شهیدان برای همگان به ویژه نسل امروز را ضروری دانست و اظهار داشت: سلامت مادی و معنوی در زندگی، توجه به هدف و تلاش برای رسیدن به سعادت و بهره برداری از عمر و سرمایه زندگی سه اصل اساسی در زندگی شهدا بوده است.

وی عنوان کرد: شهدا به خستگی یا ساعت کار و سن خود توجه نمی کردند و با تمام انگیزه و بر مبنای این سه اصل در مسیر زندگی فردی و اجتماعی تلاش می کردند و هدفی جز رضایت الهی و سعادتمندی در کارها نداشتند.

مدرسی، ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان را نیز گرامی داشت و افزود: عوامل موفقیت جوان را باید برای جامعه گوشزد کنیم. ایمان و باورهای اعتقادی درست را تببین نماییم و در ترویج فرهنگ تلاش و کوشش با برنامه های منسجم، متنوع و هدفمند قدم برداریم.

وی یادآور شد: همگامی و همراهی خانواده ها با جوانان در مسیر تربیت صحیح، توجه به تلاش های سازنده از سوی مربیان، معلمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نهادهای موثر، سیاست های حمایتی مسئولان و قوای سه گانه از جوانان، درک واقعیت ها توسط جوانان و اینکه ما تقصیرها را به گردن دیگران نگذاریم و خودمان پا در میدان گذاشته و برای ساخت بهتر مسیر به شکلی همه جانبه تلاش کنیم، از ضرورت هاست.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری در روز گذشته و محورهای قابل توجه این دیدار از جمله جهاد تبیین، اظهار داشت: بر همگان روشن است که باید به آثار و ثمرات جهاد تبیین توجه داشت و اگر بخواهیم گفتمان انقلاب اسلامی حاکم باشد باید در صدد تبیین ارزش های انقلاب اسلامی باشیم، اگر بخواهیم این گفتمان و تبیین اثربخش باشد و تبلیغات دشمنان را خنثی کند، باید زنجیره تواصی به حق را حفظ کنیم و ابعاد مختلف جهاد تبیین را محقق سازیم.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم معارف دینی ما عملیاتی شده و از حالت کتابی و گفتاری خارج شود باید موضوعات را از ابعاد مختلف و روشن تبیین کنیم و زمینه به ثمر نشستن الگوهای عملیاتی را فراهم سازیم.

مدرسی تصریح کرد: مردم ما نیز به عنوان ارکان اصلی انقلاب در صحنه حضور داشته و به جهاد تبیین توجه کنند. اگر بخواهیم مشکلات جامعه امروز ما حل شود و باور و امیدسازی برای آینده را در جامعه داشته باشیم توجه به جهاد تبیین بسیار مهم است.

وی همچنین یاد و خاطره جانباز سرافراز مرحوم غلامحسین دشتی رئیس فقید شورای اسلامی شهر یزد را گرامی داشت و بیان کرد: ایشان چهره ای خدوم و نخبه ای فرهنگی و موثر در ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی بود و در خدمت به مردم کوشش های فراوان داشت.