به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته در جمع روسای دانشگاه های سراسر کشور و مسئولان دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، اظهار داشت: اکنون دولت نهم تمام تلاش خود را به کار گرفته تا زودتر از بیست سال که در سند چشم انداز نظام آمده به پیشرفت دست پیدا کنیم زیرا ما زودتر از آنکه برخی فکر می کردند به قدرت اول منطقه چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، دست پیدا می کنیم.

وی افزود : نگاه ما باید نگاه به قله باشد و ماموریت ما رسیدن به آن ، ما بر این اعتقادیم که چشم انداز نیازمند انسانهای صالح است و کانون این انسانهای صالح دانشگاه است .

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه ماموریت دانشگاه ها ومسئولین دانشگاه بسیار سنگین است، گفت : امروز ما بر این اعتقادیم که می شود صد در صد خروجی دانشگاه ها انسان های صالح و شجاع و پاک و مومن باشند که این کاروظیفه شما اساتید دانشگاه است.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این ظرفیت در دانشگاه ها وجود دارد، ادامه داد: اساتید برجسته داریم و در کنار آن جوانان پاک و شجاع ، جوانانی آرمانی که می توان با استفاده از توان آنها و منابع طبیعی که در اختیار ملت ایران قرار دارد به قله های پیشرفت و سعادت دست پیدا کرد .

وی با تاکید بر اینکه امروز اساتید علمی ایران از جمله پرافتخارترین اساتید علمی جهان به شمار می روند، خطاب به اساتید دانشگاه گفت که باید با استفاده از دانش علمی یکدیگر فضای پیشرفت علمی چشمگیری را در جامعه به وجود آورید زیرا بنده بر این اعتقادم که ما می توانیم خیلی زودتر از آن بیست سالی که در سند چشم انداز برای رسیدن به درجات بالای علمی در نظر گرفته شده به پیشرفت و سعادت دست پیدا کنیم .

رئیس جمهوری ادامه داد : امروز جمهوری اسلامی ایران قدرت اول منطقه است که بسیاری ازکشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به این موضوع به طور کامل اذعان دارند ؛ اما مسئله مهم این است که ایران به یک قدرت جهانی تبدیل شده که کشورهای دیگر امروز آن را به عنوان قدرت منطقه ای می شمارند .

دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد : در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد از کشورهای دیگر جلوتر است.

وی خطاب به وزیران علوم ، بهداشت و همچنین معاون علمی رئیس جمهوری گفت : بنده از شما می خواهم تا با اساتید دانشگاه های سراسر کشور بنشینید و در راستای پیشرفت های علمی تلاش کنید و سعی کنید که همگی در یک راستا حرکت کنید .

رئیس جشورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در سلول های بنیادی به پیشرفت های چشمگیری رسیده خطاب به مسئولین و وزرای حاضر در جلسه گفت : شما وزرا باید برنامه ریزی داشته باشید تا اساتید سراسر کشور را ببرید و از کارهای صورت گرفته بازدید کنند، مگر می شود فردی رئیس دانشگاه باشد و پیشرفت های علمی کشور را نبیند .

دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود به پیشرفت های فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت : امروز در بخش فرهنگی ، جمهوری اسلامی ایران بالاترین موقعیت را در منطقه و جهان دارد، ما می توانیم در بخش های اقتصادی وفرهنگی با سرعت‌ بالا به جلو حرکت کنیم زیرا ظرفیت های بالایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد .

وی گفت : در حال حاضر همه چیز برای پیشرفت در ایران وجود دارد، منتهی باید کار کرد ، که شما اساتید و روسای دانشگاه ها در این زمینه نقش بسزایی را می توانید ایفا کنید .

رئیس جمهور خطاب به حاضرین گفت : اگر شما مسئولین و روسای دانشگاه ها پایان نامه های دانشجویی را به سمت حل‌ مشکلات جامعه هدایت کنید باعث خواهد شد کشور به سمت پیشرفت حرکت کند ؛ زیرا ما بر این اعتقادیم که برای زندگی سعادتمند تنها یک راه وجود ندارد و هزاران راه برای رسیدن به رشد و شکوفایی وجود دارد .

وی افزود : امروز وزرای مربوطه و معاون علمی رئیس جمهور باید تلاش کنند تا سئوالات موجود در زمینه مشکلات کشور را در بین دانشگاهیان تقسیم کنند تا آنان به این سئوالات جواب دهند .

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه می شود به یک جامعه سعادتمند رسید، گفت : ما می خواهیم به یک جامعه پیشرفته دست پیدا کنیم و این موضوع غیر از تلاش و همت شما دانشگاهیان میسر نخواهد شد زیرا پایه پیشرفت و سعادت علم است .

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دستمایه علم فرهنگ است ، اظهار داشت : علم و فرهنگ دو روی یک سکه هستند و هیچ کدام بدون هم معنا پیدا نمی کنند .

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد : امروز مسئولیت شما روسای دانشگاه ها بسیار سنگین است، مسئولیتی که یک لحظه برای مسئول خواب و استراحت نمی گذارد ، زمان محدود است ولی آرمان های بسیار نامحدودی داریم که باید تلاش شود هر چه سریعتر به این آرمان ها دست پیدا کنیم .

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز از جایگاه بالایی در بین کشورهای قدرتمند جهان برخوردار است، گفت : جایگاه فعلی ملت ایران در جهان یک جایگاه ارزشمند است که می توان با اقتدار به آن افتخار کرد . ما باید افتخار کنیم که عضو ملت ایران هستیم کما اینکه در دنیا امروز خیلی ها دوست دارند عضو ملت ایران قرار بگیرند .

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در ادامه حرکت انبیا الهی و ملت ایران ماموریت ویژه ای دارد ، گفت : شما اساتید باید کمک کنید تا به همت و تلاش شما فرهیختگان بتوانیم علاوه بر رسیدن به مدارج بالای علمی به ترویج خداپرستی در جهان بپردازیم .

رئیس شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله هسته ای کشور اشاره کرد و گفت : در بحث هسته ای از نظر ما کار تمام شده است.

وی گفت : از سال 84 بعد از چند سال اعتماد سازی وقتی به این نتیجه رسیدیم که نمی خواهند پیشرفت ایران را بپذیرند تاسیسات نطنز راه اندازی شد تصور کردند با تهدید ملت ایران عقب نشینی می کند. به همین دلیل پرونده ما را به طور غیر قانونی به شورای امنیت فرستادند.

احمدی نژاد با اشاره به تهدیدات و تحرکات غیر قانونی قدرتها در برابر فعالیت های هسته ای ایران و پیشرفت گام به گام ایران در واکنش به آنها گفت: امروز می بینید که با فعال شدن آژانس معلوم شده که همه فعالیت های ایران در چارچوب های قانونی و صلح آمیز بوده است.

رئیس جمهور همکاری ایران با آژانس بین المللی را بی نظیر خواند و گفت: در میان 140 عضو آژانس یک عضو پیدا نمی شود که به اندازه ایران با آژانس همکاری کرده باشد.

وی با بیان اینکه حتی برخی ساعت حمله به ایران را تعیین می کردند ادامه داد: از نظر ما موضوع پرونده هسته ای ما خاتمه یافته است و کسانی که فکر می کردند برخورد سیاسی و اخم و تشر زدن می تواند ملت ایران را به عقب نشینی وادار کند متوجه شده‌اند مسیرشان اشتباه بود است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان تصریح کرد : بطوررسمی اعلام می‌کنم که از نظر ما موضوع پرونده هسته‌ای ایران خاتمه یافته و دهها دلیل دیگری نیز برای این گفته خود دارم و دلیلی نمی بینم وقت و انرژی خود را به این موضوع اختصاص دهم. چرا که ما با آژانس بین المللی انرژی هسته ای دوست هستیم و مسیر قانونی را در فعالیت های هسته ای مان طی می کنیم.

دکتر احمدی نژاد ادامه داد : ایران امروز ایران هسته ای است و این به این معنا که چرخه سوخت را در اختیار دارد و به فعالیتش در چارچوب صلح آمیز ادامه می دهد.

رئیس جمهور خطاب به قدرت های زورگو تصریح کرد: بروید به سوی ملت ها تا ببنید چگونه از شما استقبال می کنند. شما حتی در میان مردم کشور خود نیز با استقبال مواجه نمی‌شوید، بیایید از قلدری دست بردارید.

وی افزود : گرچه شما به ملت ایران بد کرده اید که تاسالها نیز قابل جبران نخواهد بود اما ممکن است مشمول کرامت ملت ایران قرار بگیرید.

دکتر محمود احمدی نژاد در پایان سخنان خود از حمایت دولت در راستای پیشرفت های علمی و تحقیقاتی خبر داد و گفت : شما مسئولین دانشگاه مطمئن باشید که این دولت هیچ گاه شما را تنها نخواهد گذاشت و تا آخر از فعالیتهای علمی شما حمایت خواهد کرد .

رئیس جمهوری خطاب به روسای دانشگاه های سراسر کشور گفت : بنده به شما قول می دهم تا در اولین فرصت کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها را با کمک شما تجهیز کنیم .

وی همچنین خطاب به معاون علمی خود خواستار بازدید تمامی روسای دانشگاه ها از پیشرفت های علمی کشوربه هزینه نهاد ریاست جمهوری شد .