"هنر موسیقی" منتشر شد

به گزارش خبرنگارمهر، در تازه ترین شماره از ماهنامه تخصصی "هنر موسیقی "پس از سرمقاله باعنوان "رباب رومی" ، پاسخ خانه موسیقی به ماهنامه هنر موسیقی منعکس شده است.

مقاله"موسیقی و فیزیک" به قلم ساسان سپنتا به مناسبت برگزاری المپیاد جهانی فیزیک 2007 در ایران منتشر شده است و در ادامه نقد کنسرت گروه موسیقی "آوا" به سرپرستی محمدرضا شجریان با عنوان "دگر بار، آوایی ازقلب آینه هامان" ارائه شده است.

در بخش بررسی مسائل و معضلات موسیقی مطلبی با عنوان "برگ ریزان موسیقی " آمده است در این بخش معضلات جهانی موسیقی ،چگونگی و نوع نگاه مخاطب به موسیقی ، تولید کنندگان امروز این عرصه، ارائه تعاریفی از موسیقی سنتی ، بی خویشی و تجدد خواهی و ضربه هایی که برهنر موسیقی وارد شده بیان می شود.

در بخش پایانی این ماهنامه که به سردبیری مهدی ستایشگراست گزارشی از کنسرت کودکان ایران زمین به سرپرستی سودابه سالم با عنوان تالار وحدت در تصرف کودکان و همچنین گزارشی تفضیلی از جشنواره هنرجویان موسیقی هنرستان ها در فرهنگسرای نیاوران آمده است.