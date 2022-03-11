مازندران سند و برنامه جامع ندارد/نبود شبکه ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری استان یکی از موهبت‌های الهی را تقارن سفر استانی با ماه شعبان ذکر کرد و با بیان اینکه مازندران سرزمین سادات علوی، مردان کوشا و دریادل است، افزود: با روی کارآمدن دولت مردمی، همراه با گفتمان خدمت و عدالت، امیدهای مردم زنده شد و شاهد افزایش سرمایه اجتماعی نظام هستیم.

وی گفت: دولت مردمی مبارزه با فساد و تبعیض را جزو اولویت کار خود قرار دارد و سفرهای استانی رئیس جمهور از جلوه‌های تحقق خدمت و عدالت در کشور است.

وی با عنوان اینکه در مردم مازندران مشارکت ۶۱ درصدی در انتخابات داشتند و آیت الله رئیسی با اکثریت قاطع آرا توسط مردم استان انتخاب شدند، گفت: مردم امید دارند که دولت بتواند با حمایت مردم به اهداف خود برسد.

استاندار مازندران گفت: به رغم همجواری با چهار کشورهای حاشیه هیچ مناسبات و رفت وآمدی با کشورها نداریم و بخشی از صادرات محصولات کشاورزی با شرایط سختی به این مناطق انجام می‌شود.

حسینی پور یادآور شد: مازندران از فقدان برنامه جامع در رنج است و سند آمایش استان در ادوار مختلف به شکل کپی در اختیار دولت‌های جدید قرار گرفت و هنوز سند آمایش دقیقی از وضعیت اقتصادی نداریم و مازندران سردرگم آن است که در چه گرایش‌هایی و تا چه محدوده‌ای باید حرکت کند.

استاندار مازندران نداشتن شبکه ریلی مناسب را از دیگر مشکلات استان ذکر کرد و گفت: انباشت زباله و پسماند جزو پرمسئله ترین مسائل استان به شمار می‌رود و در هر دوره موضوع پسماند در دستور قرار گرفت و پسماند تبدیل به بحران زیست محیطی در استان مبدل شده است.

حسینی پور با اظهار اینکه از اقتصاد جنگل هیچ سودی نمی بریم، گفت: دستگاهی به نام محیط زیست فقط در همه عرصه یک جمله نه و نمی‌شود را مطرح می‌کند و جلوی بسیاری از پروژه‌های استان را گرفته است.

وی باعنوان اینکه مردم مازندران در همه عرصه‌ها حضور برجسته و حمایتی دارند، تصریح کرد: مازندران نیازمند یک توجه ویژه ای است و برنامه راهبردی تحول اساسی استان را در حوزه‌های داخلی، ملی و کشورهای اوراسیا تهیه کردیم.

استاندار مازندران با عنوان اینکه مازندران نمایندگی کل کشور را داراست، گفت: در محروم‌ترین مناطق کشور آزادراه ایجاد شده ولی آزادراه استان با ۲۵ سال قدمت تکمیل نشده است.