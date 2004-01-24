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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۱۷

در ديدار ديدار رييس كميسيون سياست خارجي پارلمان لوكزامبورگ :

كروبي: مجلس قدرت خود را از راي مردم مي گيرد

هيات پارلماني لوكزامبورگ به سرپرستي هلمينگر رييس كميسيون سياست خارجي پارلمان اين كشور در ادامه مذاكرات خود با مقامات بلند پايه سياسي - پارلماني كشور عصر امروز با مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر آقاي كروبي در ابتداي اين ديدار با استقبال از توسعه روابط سياسي - پارلماني ميان دو كشور تصريح كرد: گسترش روابط پارلماني نقش مهمي در تقويت روابط دولتها و ملتها دارد.
كروبي در ادامه با اشاره به جايگاه والاي مجلس شوراي در قانون اساسي كشورمان تاكيد كرد: مجلس قدرت خود را از راي مردم مي گيرد.
وي در ادامه افزود: بخش مهمي از قانون اساسي ما در ارتباط با جايگاه مجلس شوراي اسلامي است و از ابتداي پيروزي رهبري نظام همواره برداشتن مجلسي نيرومند تاكيد كرده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي آنگاه با تشريح سياستهاي منطقه اي كشورمان در ارتباط با مسئله فلسطين گفت: اسرائيل تاكنون به هيچ قراردادي پاي بند نبوده است و با حمايتهاي يك جانبه امريكا ملتي را آواره و تحت شديدترين فشارها و خشونت ها قرار داده است.
آقاي هلمينگر رييس كميسيون سياست خارجي مجلس لوكزامبورگ نيز در اين ديدار با ابراز علاقمندي كشورش براي توسعه روابط سياسي - پارلماني با جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي كشورمان در منطقه را عامل ايجاد ثبات و آرامشي دانست و افزود: ايران نقش تعيين كننده اي در منطقه دارد.
وي در ادامه با اشاره به بحران عراق افزود: سازمان ملل بايد در فرايند بحران عراق نقش بيشتري ايفا كند تا مخاطرات ناشي از اين بحران هرچه زودتر كاهش يابد.

 

کد مطلب 54446

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