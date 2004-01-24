كروبي: مجلس قدرت خود را از راي مردم مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر آقاي كروبي در ابتداي اين ديدار با استقبال از توسعه روابط سياسي - پارلماني ميان دو كشور تصريح كرد: گسترش روابط پارلماني نقش مهمي در تقويت روابط دولتها و ملتها دارد.

كروبي در ادامه با اشاره به جايگاه والاي مجلس شوراي در قانون اساسي كشورمان تاكيد كرد: مجلس قدرت خود را از راي مردم مي گيرد.

وي در ادامه افزود: بخش مهمي از قانون اساسي ما در ارتباط با جايگاه مجلس شوراي اسلامي است و از ابتداي پيروزي رهبري نظام همواره برداشتن مجلسي نيرومند تاكيد كرده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي آنگاه با تشريح سياستهاي منطقه اي كشورمان در ارتباط با مسئله فلسطين گفت: اسرائيل تاكنون به هيچ قراردادي پاي بند نبوده است و با حمايتهاي يك جانبه امريكا ملتي را آواره و تحت شديدترين فشارها و خشونت ها قرار داده است.

آقاي هلمينگر رييس كميسيون سياست خارجي مجلس لوكزامبورگ نيز در اين ديدار با ابراز علاقمندي كشورش براي توسعه روابط سياسي - پارلماني با جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي كشورمان در منطقه را عامل ايجاد ثبات و آرامشي دانست و افزود: ايران نقش تعيين كننده اي در منطقه دارد.

وي در ادامه با اشاره به بحران عراق افزود: سازمان ملل بايد در فرايند بحران عراق نقش بيشتري ايفا كند تا مخاطرات ناشي از اين بحران هرچه زودتر كاهش يابد.