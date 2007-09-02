برپایی نمایشگاهای کتاب نشانه افزایش فضای فرهنگی در جامعه است

استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : توسعه نمایشگاهای کتاب در استان کرمان نشانه افزایش فضای فرهنگی در جامعه است .

محمد رئوفی نژاد تصریح کرد : استقبال چشمگیر مردم کرمان از نمایشگاه کتاب انگیزه لازم را جهت برپایی نمایشگاههای بیشتر و توسعه فضای کتابخانه ها برای مسئولین ایجاد می کند .

رئوفی نژاد عنوان کرد : انجام این فعالیت های فرهنگی اثرات مثبتی را بر علم واندیشه مردم خواهد داشت و پتانسیل های بالقوه فرهنگی جامعه را نمایان خواهد کرد .

وی یادآور شد : دولت نسبت به ایجاد چنین نمایشگاه هایی اعتقاد و باور عمیق دارد، نمایشگاه کتاب باعث تقویت روحیه مردم و ارضای بخش عمده ای از نیازهای معنوی خواهد بود .

استاندار کرمان عنوان کرد : ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بررشد آگاهی مردم نقش بسزایی دارد و پیش بینی می شود کشش و انگیزه اقشار مختلف به این سمت و سو هر روز زیادتر شود .