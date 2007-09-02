برپایی نمایشگاهای کتاب نشانه افزایش فضای فرهنگی در جامعه است

استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: توسعه نمایشگاهای کتاب در استان کرمان نشانه افزایش فضای فرهنگی در جامعه است.
محمد رئوفی نژاد تصریح کرد: استقبال چشمگیر مردم کرمان از نمایشگاه کتاب انگیزه لازم را جهت برپایی نمایشگاههای بیشتر و توسعه فضای کتابخانه ها برای مسئولین ایجاد می کند.
رئوفی نژاد عنوان کرد: انجام این فعالیت های فرهنگی اثرات مثبتی را بر علم واندیشه مردم خواهد داشت و پتانسیل های بالقوه فرهنگی جامعه را نمایان خواهد کرد.
وی یادآور شد: دولت نسبت به ایجاد چنین نمایشگاه هایی اعتقاد و باور عمیق دارد، نمایشگاه کتاب باعث تقویت روحیه مردم و ارضای بخش عمده ای از نیازهای معنوی خواهد بود.
استاندار کرمان عنوان کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بررشد آگاهی مردم نقش بسزایی دارد و پیش بینی می شود کشش و انگیزه اقشار مختلف به این سمت و سو هر روز زیادتر شود.
وی تاکید کرد: هر شخصی در جایگاه خودش می تواند برای رونق بخشیدن به فعالیت های فرهنگی تلاش نموده و موثر باشد با توجه به بستر مناسبی که برای رونق و اعتلای قلم و فرهنگ مهیا شده است راه برای فعالیت در این عرصه از همیشه هموارتراست.
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