دفتر شعر "آوازهای غریب" به ناشر سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر حدودا 200 صفحه ای در سه بخش غزلهای تازه سرایش شده شاعر، مجموعه حدود چهل شعر ذوالریاستین درخصوص سرزمین ایران - که در مجموعه های گذشته اش چاپ شده - و همچنین نقدونظر بزرگان درباره شعر او تدوین شده است.

ذوالریاستین درخصوص مضمون و درونمایه اشعار این کتاب به مهر گفت: این اشعار را می توان دل مویه های یک شاعر انگاشت که دردها و دیدگاه های اجتماعی و اقتصادی کشورهای جهان سوم را درک و منعکس می کند و همچنین به یک قطبی شدن جهان و فشار بر مستضعفان اعتراض دارد.

وی با اشاره به یک کار جدید در این مجموعه افزود: در این کتاب یک مثنوی وجود دارد که در آن یک مصرع از حافظ و یک مصرع هم از خود من در همان بحر و وزن معادل سرایش شده است و اینها در کنار هم تشکیل یک بیت از این مثنوی را می دهند.

شایان ذکر است در بخش نقد و نظرات دیگران درباره اشعار صدرا ذوالریاستین نوشته های افرادی چون کامیار عابدی، عبدالعلی دستغیب، منصور اوجی، پرویز خائفی، شاپور پساوند، دکتر عزیز شبانی، دکتر کاووس حسن لی، امین فقیری، محمد مهدی مدرس و ... به چشم می خورد.