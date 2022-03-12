بازگشت رنگ زرد به نقشه گیلان/ وضعیت ۵ شهرستان قرمز است

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آمارهای کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر بعد از اوج گیری دوباره کرونا شاهد نزولی شدن آمارها هستیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اضافه کرد: تا ظهر روز گذشته با بستری ۷۰ بیمار جدید کرونایی مجموع بیماران بستری در مراکز درمانی استان گیلان به ۳۴۳ نفر رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه روند نزولی آمارها به معنای پایان خطر کرونا نیست، تأکید کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از حضور در دورهمی ها و تجمعات باید از سوی شهروندان همچنان با جدیت رعایت شود.

مهرابیان با بیان اینکه بر اساس آخرین رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ۵ شهرستان گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: انزلی، صومعه سرا، لاهیجان، رودبار، سیاهکل شهرستان‌های قرمز استان گیلان هستند.

وی با اشاره به اینکه با تغییر رنگ کرونایی شهرستان‌های لنگرود و رضوانشهر در وضعیت زرد قرار گرفته‌اند، ادامه داد: ۱۰ شهرستان استان گیلان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند.

مهرابیان با بیان اینکه رعایت پروتکل‌ها در کنار توجه و تسریع در واکسیناسیون راهکارها مهم کنترل، پیشگیری از انتقال و ابتلاء به کرونا است، گفت: تزریق دُز سوم واکسن کرونا بیش از ۸۰ درصد از ابتلاء و انتقال ویروس کرونا جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۹ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری هستند، تصریح کرد: حال ۸۳ بیمار نیز وخیم گزارش شده است.