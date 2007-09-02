طرح پلیس برای برخورد شدید با عاملان توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان

سردار عزیزاله رجب زاده ، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به گستردگی ناجا در سطح کشور، در هر کلانتری و پاسگاه متخصصانی برای مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده و به طور حتم این امر می تواند بهترین گزینه برای مقابله با این پدیده در مدارس باشد.

وی تصریح کرد: روسای کلانتری را مجاب کرده ایم در مدارس حضور پیدا کرده و آموزش لازم را به اولیاء ، معلمان و دانش آموزان در ارتباط با مواد مخدر ارائه کنند تا نسبت به خطرات استفاده از این مواد توجیه شوند و باید گفت این امر با توجه به حساسیت این موضوع به جد دنبال می شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ارتباط با برخورد با دانش آموزان متخلف در مدارس گفت : در مدارس به جای برخورد به دنبال آموزش همگانی و ارشاد و توجیه هستیم.

وی خاطر نشان کرد : به دنبال مقوله برخورد در داخل مدارس نیستیم اما با کسانی که به عنوان رابط و عامل ورود و توزیع مواد در بین دانش آموزان هستند به شدت برخورد می کنیم .