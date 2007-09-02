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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

در گفتگو با مهر مطرح شد

طرح پلیس برای برخورد شدید با عاملان توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان

طرح پلیس برای برخورد شدید با عاملان توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر حساسیت ناجا در مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر در مدارس ، از مکلف شدن روسای کلانتری ها در مدارس به منظور مقابله جدی با ورود مواد مخدر در مدارس خبرداد .

سردار عزیزاله رجب زاده ، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به گستردگی ناجا در سطح کشور، در هر کلانتری و پاسگاه متخصصانی برای مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده و به طور حتم این امر می تواند بهترین گزینه برای مقابله با این پدیده در مدارس باشد.

وی تصریح کرد: روسای کلانتری را مجاب کرده ایم در مدارس حضور پیدا کرده و آموزش لازم را به اولیاء ، معلمان و دانش آموزان در ارتباط با مواد مخدر ارائه کنند تا نسبت به خطرات استفاده از این مواد توجیه شوند و باید گفت این امر با توجه به حساسیت این موضوع به جد دنبال می شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ارتباط با برخورد با دانش آموزان متخلف در مدارس گفت : در مدارس به جای برخورد به دنبال آموزش همگانی و ارشاد و توجیه هستیم.

وی خاطر نشان کرد : به دنبال مقوله برخورد در داخل مدارس نیستیم اما با کسانی که به عنوان رابط و عامل ورود و توزیع مواد در بین دانش آموزان هستند به شدت برخورد می کنیم . 

کد مطلب 544485

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