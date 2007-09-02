۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۰۷

سومین جشنواره "مروارید ماهها" در کویت برگزار می شود

سومین جشنواره سالانه "مروارید ماهها" به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، 11 تا 15 شهریور در کویت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، این جشنواره سالانه از سال 2005 به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان و ارتقاء ایمان و تعمیق دین در کویت برگزار می شود.

هر سال این جشنواره شعاری دارد که سال 2005 شعار "در ماه رمضان پیشرفت می کنیم"،  سال 2006 "رمضان در چشمان دوستداران بوده" و امسال نیز با شعار "در سایه آن پیشرفت می کنیم"، برگزار می شود.

تأثیر قرآن در میان امت مسلمان، تأثیر قرآن بر قلب انسان، تأثیر همنشینی با قرآن، کلید تدبر و تعهد در کتاب خدا، شیوه تعامل با قرآن در ماه رمضان طی این جشنواره بررسی می شوند.

