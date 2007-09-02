سومین جشنواره "مروارید ماهها" در کویت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، این جشنواره سالانه از سال 2005 به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان و ارتقاء ایمان و تعمیق دین در کویت برگزار می شود.

هر سال این جشنواره شعاری دارد که سال 2005 شعار "در ماه رمضان پیشرفت می کنیم"، سال 2006 "رمضان در چشمان دوستداران بوده" و امسال نیز با شعار "در سایه آن پیشرفت می کنیم"، برگزار می شود.

تأثیر قرآن در میان امت مسلمان، تأثیر قرآن بر قلب انسان، تأثیر همنشینی با قرآن، کلید تدبر و تعهد در کتاب خدا، شیوه تعامل با قرآن در ماه رمضان طی این جشنواره بررسی می شوند.