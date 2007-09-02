نمی توانیم پروژه آزاد راه تهران- شمال را به خاطر محیط زیست متوقف کنیم

آیت الله دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسائل زیست محیطی مسیر احداث آزاد راه تهران- شمال در زمان دکتر ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شده بنابراین باید آسیب‌های وارده به محیط زیست در این منطقه را جبران کنند و صدها و هزاران هکتار زمین جدید را به زیر کشت درختان جنگلی ببرند.

دادستان کل کشور، با تاکید بر اجرای سریع پروژه آزاد راه تهران- شمال گفت : در همه جای دنیا چنین پروژه هایی عملیاتی شده و مشکلی نیز بوجود نمی آید، چراکه با زیر کشت بردن زمین های جدید، مناطق خسارت دیده را جبران می کنند.

وی خاطر نشان کرد : بحثی در ارتباط با نابودی محیط زیست با اجرای این پروژه مطرح نیست و باید گفت اگر برنامه و طرح جامعی در ارتباط با این پروژه برنامه ریزی شود و در کنار آن هزاران هکتار زمین جدید زیر مناطق جنگلی بروند، نابودی محیط زیستی در کار نخواهد بود.